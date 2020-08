La FQPPU salue l'annonce de 375 M$ pour soutenir la communauté étudiante

MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) salue l'annonce faite ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, d'une aide supplémentaire de 375 millions de dollars visant à soutenir les étudiantes et les étudiants universitaires et collégiaux.

Le programme d'aide financière aux études québécois est un levier important qui a fait ses preuves et qui favorise grandement l'accessibilité aux études universitaires, notamment pour les étudiantes et les étudiants de première génération. Par conséquent, la bonification permanente de 100 millions de dollars du programme de prêts et bourses, ainsi que la hausse non récurrente de 200 millions de l'aide financière pour parer aux difficultés liées à la crise sanitaire sont de bonnes nouvelles.

Idem pour l'enveloppe de 75 millions de dollars destinée à l'achat de matériel, à l'encadrement pédagogique et au soutien psychosocial. Ces sommes aideront les personnes étudiantes à obtenir des ressources susceptibles de favoriser la poursuite de leurs études comme leur réussite.

À l'aube de la rentrée automnale qui s'annonce singulière en raison de la pandémie, la FQPPU se met à la disposition de la ministre McCann pour travailler aux autres préoccupations du secteur universitaire, notamment les défis posés par l'enseignement à distance, la poursuite des activités de recherche dans les meilleures conditions, la protection de la liberté académique et la santé psychologique du corps professoral.

