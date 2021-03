La FQPPU accueille favorablement la création d'un comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) accueille favorablement la création par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, d'un comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique, présidé par Alexandre Cloutier. Ce comité aura pour mandat de documenter l'enjeu de l'exercice de la liberté académique dans le réseau universitaire québécois et de faire des recommandations au gouvernement du Québec quant aux moyens à privilégier pour la garantir et la protéger.

La FQPPU apprécie que la ministre McCann, dans la composition de ce comité d'expert, ait privilégié des personnes aux parcours variés qui disposent d'une expertise reconnue par la communauté universitaire en matière de liberté académique, soit Yves Gingras (UQAM), Chantal Pouliot (Université Laval) et Aline Niyubahwe (UQAT).

La Fédération se met à la disposition du comité d'experts et est volontaire pour participer aux consultations publiques qui seront organisées prochainement. Pour rappel, la FQPPU a participé activement aux consultations sur l'Université québécoise du futur l'automne dernier. Dans le mémoire qu'elle a publié à cette occasion, la Fédération a fait un plaidoyer pour inciter le gouvernement du Québec à adopter une loi sur la liberté académique et proposé au législateur des moyens d'action susceptibles de répondre à plusieurs questions présentées ce matin par M. Cloutier en conférence de presse comme devant faire partie du mandat confié au comité d'experts.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

