La FQM vise l'atteinte de la zone paritaire pour 2021

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) poursuit ses actions visant à favoriser l'atteinte de la parité en politique municipale. Dans le cadre de son Assemblée des MRC, la FQM a dévoilé hier devant les acteurs du monde municipal une toute nouvelle vidéo pour appuyer sa campagne de valorisation des femmes en politique municipale. La FQM a pour objectif d'atteindre la zone paritaire d'ici 2021, en vue des prochaines élections municipales.

La parité dans l'œil des jeunes engagés en politique municipale

Le Comité femmes et politique municipale de la FQM a invité Mme Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce, M. Philippe Pagé, maire de Saint-Camille, Mme Florence Beaulieu, étudiante du HEC Montréal, et M. Simon Couture, étudiant en aménagement du territoire à l'Université Laval, à se prononcer librement sur la question de la parité et de la place des femmes dans nos instances municipales. On observe très clairement qu'il y a encore peu de femmes présentes sur la scène municipale pour assurer une meilleure représentation des besoins de la population.

Étant elle-même la plus jeune mairesse au Québec, Mme Audrey Boisjoly, présidente du Comité femmes et politique municipale de la FQM et mairesse de Saint-Félix-de-Valois, salue l'engagement de la relève en ce qui a trait à la question de la parité. « Nous sommes heureux et heureuses de constater que pour la prochaine génération d'élus·es, la parité représente quelque chose de normal. Nous souhaitons vivement que les femmes prennent conscience de leur apport significatif pour nos communautés et qu'elles fassent le saut en politique. L'établissement d'une zone paritaire permettra d'être le reflet de nos communautés et d'entamer cette transformation de la politique afin de créer un monde pour tous », a déclaré Mme Boisjoly.

Il est à noter que 42,5 % des élus·es municipaux de 18 à 35 ans sont des femmes, donc que la zone paritaire est atteinte pour cette tranche d'âge. « C'est rassurant et très positif, c'est une indication claire que le changement est enclenché et qu'il faut poursuivre dans ce sens », a-t-elle renchéri.

Des initiatives rassembleuses

Cette campagne découle d'une série d'actions inscrites dans la Politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes dévoilée par le Comité femmes et politique municipale de la FQM le 8 mars dernier. Plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre, dont la création en 2017 du Prix Elsie-Gibbons pour souligner l'apport d'une élue, le dévoilement d'une première vidéo en mars, ainsi que la création d'un groupe Facebook pour échanger sur la place des femmes en politique et de leur apport significatif.

