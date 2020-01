La FQM a été choisie pour collaborer avec les municipalités pour les aider à acquérir des connaissances en gestion des actifs

QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) est heureuse d'annoncer qu'elle a été choisie pour collaborer avec les municipalités pour les aider à renforcer leur processus décisionnel en matière d'investissement dans les infrastructures grâce à de meilleures pratiques en gestion des actifs.

La FQM est l'une des 18 organisations partenaires du pays choisies par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour offrir des activités de formation en gestion des actifs, y compris l'apprentissage en groupe et la formation pratique, accessibles aux collectivités canadiennes de toutes tailles.

Ces activités aideront le personnel municipal et les élus·es à acquérir des connaissances et des compétences en gestion des actifs pour améliorer la prise de décisions d'investissement en matière d'infrastructures.

Doit-on s'occuper des infrastructures actuelles ou des nouvelles? Voilà le type de dilemme auquel doivent faire face les municipalités dont les budgets sont limités. En renforçant la gestion des actifs, les dirigeants locaux peuvent alors fonder leurs décisions sur les meilleures données disponibles.

Une formation pour améliorer les pratiques de gestion des actifs

La FQM offrira une formation et des activités d'assistance technique aux employés et aux élus·es de petites et moyennes municipalités québécoises réunies au sein de cinq municipalités régionales de comté (MRC) afin de les aider à améliorer leur pratique de gestion des actifs. Le projet comportera un volet de sensibilisation et de communication dans le cadre duquel la FQM partagera les connaissances et l'information provenant du programme à plus grande échelle avec les élus·es et directeurs de services des municipalités et des MRC au Québec. Une ressource technique assistant les municipalités dans leur démarche de gestion des actifs sera également disponible. De plus, une activité de sensibilisation de deux journées, sous forme de séminaire, est prévue pour communiquer et échanger sur la notion de gestion des actifs dans les petites et moyennes municipalités.

« Dans un contexte où les ressources se font de plus en plus rares, il est essentiel d'adopter des pratiques de gestion des actifs efficaces, et ce, peu importe la taille de la municipalité. Cette entente permettra à la FQM de sensibiliser les municipalités à l'importante d'entreprendre cette démarche qui permet d'assurer une meilleure planification à long terme », fait valoir M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatlhey et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Le financement de cette initiative est offert par l'entremise du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la FCM, un projet de huit ans de 110 millions de dollars mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada.

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

