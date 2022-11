La FPN publie des recommandations pour améliorer la sécurité publique et protéger les collectivités

HALIFAX, NS, le 23 nov. 2022 /CNW/ - À l'issue des séances publiques de la Commission des pertes massives, et avant la publication du rapport final de la Commission d'ici la fin de mars 2023, la Fédération de la police nationale (FPN) a publié aujourd'hui une liste complète de ses recommandations, intitulée Améliorer la sécurité publique et protéger les collectivités.

Les recommandations de la FPN s'appuient sur sa vaste expertise policière au Canada. Elles visent à renforcer la sécurité publique des Néo-Écossais en veillant à ce que les membres de la GRC soient mieux outillés et disposent de plus de ressources et de soutien la prochaine fois qu'ils seront appelés à intervenir lors d'un incident critique majeur.

Sur plusieurs mois de témoignages, la Commission a entendu les témoins et les experts en la matière se prononcer sur ce qui s'est produit les 18 et 19 avril 2020, le motif des incidents et la façon dont on peut mettre en application les leçons apprises et les pratiques exemplaires pour rendre les collectivités plus sûres.

« Bien que ces pertes massives soient irréversibles, nous croyons que nos recommandations aideront les gouvernements provincial et fédéral à renforcer leur soutien et la sécurité pour nos membres ainsi que les collectivités qu'ils servent », affirme Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale.

Au moment de formuler ses recommandations, la Commission doit également tenir compte des attentes du public envers nos membres. C'est dans cet esprit que la FPN a présenté ses recommandations dans sept domaines clés :

Optimisation des ressources policières en Nouvelle-Écosse

Mise en œuvre de normes policières uniformes et complètes

Soutien accru pour la santé mentale des membres

Mesures de soutien multi-organismes pour les victimes et les familles

Stratégie de soutien aérien d'urgence pour la région de l'Atlantique

Amélioration de la technologie pour la connaissance de la situation et de l'interopérabilité

Ressources et pratiques exemplaires pour appuyer les interventions en cas de situation de crise

« En tant que participant à la Commission des pertes massives, la FPN s'est engagée activement au processus. Ce rapport décrit comment améliorer la sécurité des collectivités et de nos membres dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse et du pays », ajoute M. Sauvé.

À propos de la Fédération de la police nationale :

La FPN a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et du deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en s'efforçant d'améliorer le matériel et la formation et d'obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

