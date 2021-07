La FPMQ et la FPPM demandent à être reconnues comme parties intéressées dans le cadre des procédures judiciaires présentement en cours entre la Ville de Québec et la FPPVQ

QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre des procédures entreprises par la Ville de Québec le 4 juin dernier, lesquelles visent à obtenir une injonction interlocutoire et permanente contre la Fraternité des Policiers et Policières de la Ville de Québec ainsi que sa présidente, et dont le but ultime est de venir retirer tout moyen de dénoncer les situations problématiques, que plusieurs associations syndicales sont venues témoigner leur appui dans ce dossier, notamment la Fédération des Policiers Municipaux du Québec (FPMQ) ainsi que la Fraternité des Policiers et Policières de Montréal (FPPM).

Le 16 juillet 2021, la Fédération des Policiers Municipaux du Québec (FPMQ), ainsi que la Fraternité des Policiers et Policières de Montréal (FPPM), ont signifié à la Ville de Québec une « Demande d'intervention amicale conjointe », dont l'objectif est d'être autorisées à intervenir conjointement à titre de « parties intéressées » dans ce dossier.

« En retirant à notre association syndicale sa liberté d'expression, notre légitimité à dénoncer des situations qui exposent nos membres, notamment en matière de santé et sécurité au travail, sera réduite à néant. Les décisions qui découleront de ces procédures impacteront non seulement notre organisation, mais elles auront également des conséquences sur l'ensemble des policiers du Québec » a tenu à spécifier Martine Fortier, présidente de la FPPVQ.

C'est donc dans ce contexte que la FPMQ et la FPPM désirent appuyer la FPPVQ afin de permettre à cette organisation de bénéficier de leurs ressources et ainsi maximiser les chances de faire rejeter les procédures par le tribunal.

SOURCE Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec

Renseignements: FPMQ: Mme Annick Charest, Directrice des communications et affaires publiques de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, Cellulaire: 514-503-0930, [email protected] ; FPPM: M. Martin Desrochers, Directeur-recherche et communications, Cellulaire: 514-913-0708, [email protected]