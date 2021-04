La FPHQ, mi-figue, mi-raisin face à la transformation des SPU

ROSEMÈRE, QC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Réaction au Webinaire du comité national de transformation des soins préhospitaliers d'urgence, annonçant sommairement le plan de transformation des soins préhospitaliers d'urgence au Québec.

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), a assisté la semaine dernière, à la présentation du plan du CNTSPU en compagnie des différents syndicats impliqués dans le milieu des soins préhospitaliers d'urgence. Le webinaire d'hier faisait donc suite aux diverses rencontres des acteurs des SPU et se voulait une présentation publique sommaire. Les éléments présentés nous semblent à peu près tous bien pertinents en ce qui concerne la structure de gouvernance partant du MSSS jusqu'aux CCS, en passant par les CISSS/CIUSSS, de même que la création d'une entité nationale qui sera responsable de la cohésion du système, entité que la FPHQ réclame depuis les travaux du comité Dicaire. Mais la base de ce système, c'est-à-dire la gestion des opérations terrain, demeure la même.

La FPHQ est en faveur de l'uniformité des soins aux patients, des pratiques, de la formation et des conditions de travail pour nos membres. Dans cette réforme, pour les paramédics, il est question de leur retirer des transports ambulanciers, de les faire travailler à l'intérieur des centres hospitaliers, cliniques, CLSC, etc. Mais ils feront le travail de qui ? Les autres professionnels en soins seront-ils en accord avec cette intrusion de nos membres dans leur milieu de travail ? Quels seront les adaptations à apporter aux différentes conventions collectives ? Un TAP qui travaillera dans une urgence sera rémunéré par qui ? À quel régime de retraite cotisera-t-il ? Les TAP iront-ils dans ces milieux de travail en prêt de service ? Rien ne parle des horaires de faction qui sont au cœur de plusieurs problèmes et d'incohérence entre un délai de réponse de 5 minutes et un service d'urgence. Plusieurs questions sont sans réponse pour l'instant.

Un réseau desservi par des entreprises privées en PPP ou un réseau nationalisé ? Il en revient au gouvernement de statuer, la FPHQ représente des travailleurs et son mandat est de pouvoir apporter les meilleures conditions de travail possible à ses membres, afin que ceux-ci puissent rendre une prestation de travail de qualité aux usagers.

« Que notre employeur soit privé ou public, nous devrons défendre les droits de nos travailleurs de la même façon. La responsabilité du gouvernement et du MSSS est de voir à ce que le financement du système préhospitalier serve à rendre un service optimal à la population du Québec et que chaque dollar investi aille au bon endroit. Ce sont ces deux entités qui sont responsables du service aux citoyens », de dire Daniel Chouinard, président de la FPHQ.

Pour nos membres RMU, il semble qu'ils seront touchés, mais de façon plus modérée en ce qui concerne leur milieu de travail. Nous avons eu promesse que personne ne sera relocalisé et ne perdra son emploi. Un changement d'employeur probable, mais les effectifs resteront les mêmes avec des modifications de tâches, mais encore là plusieurs questions demeurent sans réponse.

Il reste donc encore plusieurs étapes afin de mener à bien cette réforme, plusieurs comités sont à être formés pour élaborer les stratégies de mise en place et pour organiser les changements en temps réel. Nous allons être très attentifs à ces prochaines étapes et ne laisserons rien passer qui pourrait porter préjudice aux membres que nous représentons.

