La FPHQ favorable à l'arrivée des paramédics dans les salles d'urgence des hôpitaux du Québec

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Suite à l'annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) est favorable à ce que ses membres soient affectés à des installations du réseau de la santé, des hôpitaux, des CLSC ou autres cliniques, afin de prêter main forte au réseau et aux professionnels (les) qui sont débordés. Nous félicitons le ministre d'ouvrir ainsi le champ des compétences des paramédics du Québec et ainsi qu'ils soient reconnus en tant que professionnels de la santé. Le Québec a besoin de nos membres et de leur expertise et nous encourageons fortement le MSSS à étendre cette pratique dans toutes les régions du Québec.

Par contre, nous mettons en lumière qu'il existe un problème d'organisation du travail au niveau de la main-d'œuvre. Nous savons que dans plusieurs régions, il y a un manque criant de paramédics où nos membres ne peuvent avoir leurs congés, vacances et sont contraints à du temps supplémentaire obligatoire (TSO). Nous mettons donc en garde le MSSS de ne pas dégarnir le réseau préhospitalier pour garnir le réseau hospitalier. Nous devons stabiliser ces régions problématiques avant de penser à envoyer des paramédics dans les salles d'urgences.

Ceci changera évidement plusieurs dynamiques au sein du réseau et avec cette annonce, il sera maintenant essentiel que le MSSS s'assoit avec nous afin d'élaborer des conditions de travail qui répondront à cette situation évolutive.

SOURCE Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ)

Renseignements: Daniel Chouinard, président FPHQ, 1 800-661-1556 ext 1, [email protected]

