La FPHQ dégoutée de l'attitude de fermeture du gouvernement

ROSEMÈRE, QC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) désire faire le point sur la situation de ses négociations avec la table nationale sur les volets monétaires, constituée du Secrétariat du Conseil du trésor, du MSSS et des associations patronales.

Nous n'en sommes qu'à trois rencontres de négociations d'effectuées et déjà nous constatons que le renouvellement de la convention collective sera très long. La FPHQ se doutait bien qu'en impliquant le SCT et le MSSS aux discussions cela se traduirait en une traversée du désert qui prendra des mois, voire des années, à aboutir sur une entente raisonnable, novatrice et logique. Nous sommes confrontés à un comité de négociation sans réel mandat. Une incompréhension de notre système et du travail de paramédics est évidente malgré le peu de rencontres réalisées. Ceci nous porte à croire que seule la préoccupation de ne pas augmenter les investissements dans un réseau déjà sous développé est le seul objectif pour le gouvernement. Malgré les beaux énoncés de leur préambule de dépôt, qui parlent de maximiser le service à la population, de régler certaines problématiques et de vouloir en arriver à une entente négociée rapidement avec les paramédics, nous constatons le contraire par leur position à la table de négo. De plus, les offres déposées, que nous jugeons irrespectueuses, témoignent de leur désir de ne rien changer. Il faut plus que des paroles, il faut des gestes concrets.

AUGMENTATION DE LA PRESSION

« Bien que nous ne puissions pas entrer en grève légale avant le 1er juillet 2022 à minuit pour la majorité de nos fraternités, nous ne resterons pas inactifs. Nous comptons faire en sorte que la table patronale ressente l'urgence de sortir de sa torpeur et d'améliorer les conditions de travail des paramédics en ayant le mandat requis. Des moyens de visibilité et de pression seront bientôt mis en place afin de réveiller ce gouvernement pour qu'il nous écoute et nous prenne au sérieux . Les membres de la FPHQ sont excessivement patients et prêts à un très long conflit de travail car ils y sont habitués. Le mépris et le manque de respect des instances gouvernementales envers celles et ceux qui sauvent des vies chaque jour doit cesser ! », de déclarer le président de la FPHQ, Monsieur Daniel Chouinard.

À PROPOS DE LA FPHQ

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec réunit plus de 2 000 travailleurs du domaine du préhospitalier, répartis sur l'ensemble du territoire québécois par le biais de 45 fraternités. Ses membres sont des paramédics, des répartiteurs médicaux d'urgence et du personnel de soutien et de bureau.

