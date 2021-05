La FPHQ appuie publiquement les démarches judiciaires entreprises par la famille de M. Hugo St-Onge

ROSEMÈRE, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La FPHQ tenait à réagir et à venir appuyer publiquement les démarches judiciaires récemment entreprises par la famille de Hugo St-Onge suite au décès de ce dernier. Rappelons que M. St-Onge est ce jeune homme de 24 ans, lui-même ambulancier, qui est mort en attendant l'ambulance à Lévis en 2017. Ces démarches judiciaires viendront assurément mettre en lumière la situation qui a mené à cet événement tragique et la FPHQ tenait à témoigner son appui à la famille.

M. St-Onge militait activement pour dénoncer le manque de services dans sa région en effectifs ambulanciers. Malgré la remise de deux rapports des coroners sur la situation au cours des dernières années, les autorités maintiennent que la situation est régularisée avec la flotte actuelle.

« Malgré les dires des autorités, les ambulanciers continuent de rapporter un manque flagrant de ressources ambulancières dans la région. Le manque de transparence des responsables et leur discours vide ne suffit plus et il est clair que la situation doit être investiguée afin d'assurer une plus grande transparence » a tenu à affirmer M. Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

« Comment les paramédics de la région, les employeurs et les coroners pourraient-ils tous se tromper alors que ce sont les seules personnes à vivre la réalité sur le terrain au quotidien? Les données probantes sont absentes, les chiffres avancés sont erronés et le manque de diligence des autorités en place est flagrante. Nous tenions ce matin à partager notre soutien aux démarches de la famille qui permettront enfin d'avoir la vérité sur la situation de la desserte insuffisante » a aussi affirmé M. Jean-François Gagné, vice-président relations de travail intérim pour la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

