OTTAWA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - L'offre a beaucoup augmenté dans bon nombre des plus grandes villes du Canada, mais la croissance de la demande a été encore plus forte. Ainsi, le taux d'inoccupation national des appartements locatifs traditionnels est descendu de 3,1 % en 2021 à 1,9 % en 2022. C'est ce que révèle le dernier Rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Le taux d'inoccupation national n'a jamais été aussi bas depuis 2001. Son faible niveau s'explique par un resserrement généralisé du marché locatif au Canada, y compris dans les trois principaux marchés locatifs que sont Montréal, Vancouver et Toronto. Le marché de Toronto a d'ailleurs accusé une baisse particulièrement marquée. La forte demande de logements locatifs au pays a été stimulée par la hausse de la migration nette et le retour des étudiants sur les campus. La montée des taux hypothécaires, qui a fait augmenter les coûts déjà élevés de la possession d'une habitation, a également soutenu la demande de logements locatifs. Elle a donc rendu la transition vers l'accession à la propriété plus difficile et moins attrayante pour les locataires.

La croissance globale moyenne des loyers pour les logements locatifs traditionnels de 2 chambres faisant partie de l'enquête de 2021 et 2022 était de 5,6 %. Il s'agit d'un nouveau sommet annuel, bien supérieur à la moyenne enregistrée de 1990 à 2022. La hausse des loyers pour les logements de 2 chambres à coucher a été généralisée partout au Canada.

De plus, les nouvelles données publiées par la SCHL indiquent que la croissance moyenne des loyers pour les logements de 2 chambres à coucher ayant changé de locataires était bien supérieure à la croissance des loyers pour les logements où les locataires sont restés les mêmes (18,3 % contre 2,9 %). Les locataires qui essaient d'entrer sur le marché ou de trouver un nouveau logement font ainsi face à des défis d'abordabilité accrus. (Tableau complet dans les Faits saillants du rapport)

En 2022, les copropriétés offertes en location représentaient 19,3 % du parc total des logements locatifs dans tous les centres. Dans certains des plus grands centres du Canada, les copropriétés locatives sont une importante source de l'offre de logements locatifs. C'est le cas notamment à Vancouver, à Calgary et à Toronto, où elles représentent plus du tiers de l'offre sur le marché locatif.

L'offre globale de copropriétés locatives a augmenté de 7,2 % en 2022, mais le taux d'inoccupation moyen de ces logements est resté bas (1,6 %, contre 1,8 % en 2021).

« La diminution des taux d'inoccupation et la hausse des loyers ont été un thème commun à l'échelle du Canada en 2022. Ces phénomènes ont entraîné des problèmes d'abordabilité pour les locataires, en particulier pour les ménages à faible revenu. Il y a très peu de logements sur le marché dont le loyer se situe dans la fourchette d'abordabilité des ménages à faible revenu, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Les conditions actuelles font ressortir l'urgence d'accroître l'offre. Il faut accélérer la croissance de l'offre de logements et combler l'écart dans l'offre afin d'améliorer l'abordabilité du logement pour la population canadienne, comme nous l'avons indiqué dans notre rapport Pénuries de logements au Canada : résoudre la crise de l'abordabilité. »

Le taux d'inoccupation des appartements locatifs traditionnels à Toronto est descendu à 1,7 % en 2022. Il s'établissait à 4,4 % en 2021. La demande de logements locatifs a bondi en 2022 en raison de la baisse des entraves à l'activité économique et à l'immigration.





est descendu à 1,7 % en 2022. Il s'établissait à 4,4 % en 2021. La demande de logements locatifs a bondi en 2022 en raison de la baisse des entraves à l'activité économique et à l'immigration. La forte demande sur le marché locatif de Montréal a fait baisser le taux d'inoccupation, qui est passé de 3,7 % en 2021 à 2,3 % en 2022. Les hausses de loyer ont également été importantes, surtout pour les locataires qui ont déménagé.





a fait baisser le taux d'inoccupation, qui est passé de 3,7 % en 2021 à 2,3 % en 2022. Les hausses de loyer ont également été importantes, surtout pour les locataires qui ont déménagé. À Vancouver , le taux d'inoccupation est descendu de 1,2 % en 2021 à 0,9 % en 2022. La hausse des coûts d'accession à la propriété et la migration vers la région ont fait croître la demande plus rapidement que l'offre sur le marché locatif.





taux d'inoccupation est descendu de 1,2 % en 2021 à 0,9 % en 2022. La hausse des coûts d'accession à la propriété et la migration vers la région ont fait croître la demande plus rapidement que l'offre sur le marché locatif. L'économie de Calgary croît plus vite qu'avant la pandémie; le marché locatif n'a jamais été aussi tendu depuis le dernier boom en Alberta . Le taux d'inoccupation global est descendu à 2,7 % (contre 5,1 % en 2021), son plus bas niveau depuis 2014.





croît plus vite qu'avant la pandémie; le marché locatif n'a jamais été aussi tendu depuis le dernier boom en . Le taux d'inoccupation global est descendu à 2,7 % (contre 5,1 % en 2021), son plus bas niveau depuis 2014. L'important rebond de l'économie et les flux migratoires records à Edmonton ont fait que la demande a dépassé la hausse de l'offre en 2022. Le taux d'inoccupation des appartements locatifs traditionnels s'est établi à 4,3 % en octobre 2022, en baisse par rapport au taux de 7,3 % enregistré en octobre 2021.





ont fait que la demande a dépassé la hausse de l'offre en 2022. Le taux d'inoccupation des appartements locatifs traditionnels s'est établi à 4,3 % en octobre 2022, en baisse par rapport au taux de 7,3 % enregistré en octobre 2021. À Ottawa , la vigueur démographique et la conjoncture économique ont soutenu la demande de logements locatifs. Il en est résulté une baisse du taux d'inoccupation, qui est passé de 3,4 % en 2021 à 2,1 % en 2022. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les quartiers centraux, en partie en raison du retour des étudiants de niveau postsecondaire.





, la vigueur démographique et la conjoncture économique ont soutenu la demande de logements locatifs. Il en est résulté une baisse du taux d'inoccupation, qui est passé de 3,4 % en 2021 à 2,1 % en 2022. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les quartiers centraux, en partie en raison du retour des étudiants de niveau postsecondaire. La hausse record de l'offre a contribué à la détente du marché, et la croissance de la demande a accéléré l'augmentation des loyers sur le marché locatif de Victoria . Le taux d'inoccupation a légèrement augmenté pour atteindre 1,5 % (contre 1 % en 2021) en raison, essentiellement, de l'expansion du parc d'appartements locatifs.





. Le taux d'inoccupation a légèrement augmenté pour atteindre 1,5 % (contre 1 % en 2021) en raison, essentiellement, de l'expansion du parc d'appartements locatifs. À Hamilton , le taux d'inoccupation des appartements locatifs traditionnels a été de 1,9 %, son plus bas niveau depuis 2002. Le nombre de logements occupés a augmenté en raison de la hausse du nombre d'étudiants locataires. Il s'est aussi accru grâce à la croissance des emplois à temps plein et à la diminution du nombre de locataires ayant accédé à la propriété.





, le taux d'inoccupation des appartements locatifs traditionnels a été de 1,9 %, son plus bas niveau depuis 2002. Le nombre de logements occupés a augmenté en raison de la hausse du nombre d'étudiants locataires. Il s'est aussi accru grâce à la croissance des emplois à temps plein et à la diminution du nombre de locataires ayant accédé à la propriété. À Halifax , le taux d'inoccupation est demeuré inchangé en 2022 : il s'est maintenu à un creux record de 1 %. Le nombre d'appartements destinés à la location a augmenté de 1 348 unités. Il s'agit du plus faible nombre annuel de logements locatifs achevés depuis 2016.





, le taux d'inoccupation est demeuré inchangé en 2022 : il s'est maintenu à un creux record de 1 %. Le nombre d'appartements destinés à la location a augmenté de 1 348 unités. Il s'agit du plus faible nombre annuel de logements locatifs achevés depuis 2016. Dans certains des plus grands centres du Canada , les copropriétés locatives peuvent être un moteur des marchés locatifs. Vancouver s'est classé en tête (avec une part d'appartements en copropriété de 42,5 %), suivi de Calgary (37,5 %) et de Toronto (34 %). Globalement, les centres du Québec ont enregistré des parts plus faibles, y compris Montréal (6,7 %).





, les copropriétés locatives peuvent être un moteur des marchés locatifs. s'est classé en tête (avec une part d'appartements en copropriété de 42,5 %), suivi de (37,5 %) et de (34 %). Globalement, les centres du Québec ont enregistré des parts plus faibles, y compris (6,7 %). Le loyer moyen des appartements en copropriété locatifs de 2 chambres a bondi d'environ 9 % : il est passé de 1 771 $ en 2021 à 1 930 $ en 2022.

roulement Canada 13,6 % 18,3 % 2,9 % Vancouver 10,7 % 23,9 % 3,9 % Victoria 15 % * 2,6 % Edmonton 30,4 % 1 % 1 % Calgary 27,9 % 5,3 % 2,9 % Regina 34,5 % 3,2 % 1,8 % Saskatoon 33,1 % 3,1 % 1,9 % Winnipeg 19,2 % 3,1 % 2,4 % Hamilton 12,3 % 25,8 % * Windsor 12,7 % 27,7 % 1,7 % KCW + 13,9 % 25,6 % 0,9 % London 15,1 % 25,7 % 2,1 % Kingston 19,2 % 21,6 % * Toronto 9,8 % 29,1 % 2,3 % Ottawa 16,8 % 16,4 % 2,7 % Gatineau 9,5 % 11 % * Montréal 10,3 % 14,5 % 3,5 % Québec 15,4 % 8,2 % 3,4 % Halifax 11,1 % 28,9 % 4.5 %



