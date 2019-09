La formation professionnelle et l'immigration sont essentielles à la prospérité future du Canada

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La clé d'une prospérité économique et sociale à long terme pour le Canada est l'accroissement de la participation au marché du travail grâce à une immigration stratégique et des investissements dans la formation continue, affirme le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC) dans le guide stratégique qu'il consacre aux talents dans le cadre de sa campagne Objectif croissance.

Dans ce troisième guide stratégique, le CGVC demande à tous les partis qui participent à la campagne électorale de s'engager à mettre en œuvre des stratégies efficaces de développement des talents, notamment en faisant une plus grande promotion des métiers manuels, en stimulant la participation autochtone au marché du travail, en encourageant la formation continue et le perfectionnement professionnel, et en élargissant l'accès à des services de garde abordables.

« La main-d'œuvre canadienne a longtemps été notre avantage concurrentiel, attirant des investissements étrangers et stimulant la création et la croissance d'entreprises bien de chez nous », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « Mais, malgré des chiffres impressionnants en matière de croissance de l'emploi à l'échelle nationale et en dépit d'un taux de chômage historiquement bas, le marché du travail du Canada subit la pression d'une main-d'œuvre vieillissante, d'une baisse du taux de participation à la vie active, de salaires stagnants et d'une pénurie de travailleurs qualifiés. Nous devons redoubler d'efforts en matière d'investissements stratégiques dans la main-d'œuvre canadienne et de politiques d'immigration judicieuses. »

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE TALENTS :

1) Afin de compenser le départ à la retraite des baby-boomers et de faire en sorte que les entreprises aient accès aux talents dont elles ont besoin pour croître, le prochain gouvernement devrait APPUYER UNE IMMIGRATION FACILITANTE :

Maintenir et renforcer la Stratégie en matière de compétences mondiales

Lancer un programme d'employeurs de confiance

Retenir les étudiants étrangers

Instaurer des permis de travail ouverts sectoriels pour les travailleurs étrangers temporaires

Améliorer la reconnaissance des qualifications

2) Les emplois nouveaux et existants exigeront des compétences de plus en plus complexes que la main-d'œuvre actuelle ne possède peut-être pas encore. Pour s'assurer que tous les travailleurs canadiens puissent participer au marché du travail, le prochain gouvernement devrait INVESTIR DANS LA FORMATION ET LA REQUALIFICATION PROFESSIONNELLES, AINSI QUE DANS LES SERVICES DE GARDE.

Appuyer la formation reconnue par l'employeur et la formation en milieu de travail

Accroître la participation des Autochtones au marché du travail

Mettre les métiers spécialisés en lumière

Élargir l'accès à des garderies abordables

« Le Canada se démarque à l'échelle internationale par la qualité de son réseau d'éducation, la souplesse de son système d'immigration et sa capacité d'innovation. Nous devons utiliser ces atouts pour mieux former, attirer et retenir les talents », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « C'est ainsi que nous pourrons poursuivre sur notre lancée et répondre aux besoins criants de main-d'œuvre qui touchent des secteurs clés de notre économie. Afin de stimuler les investissements et la croissance économique, nous devons établir des liens étroits entre les politiques gouvernementales et les besoins des entreprises. »

« Notre nation est engagée dans une compétition mondiale pour attirer les meilleurs et les plus brillants talents. Encourager les initiatives d'acquisition de compétences, de perfectionnement et de formation continue contribue de façon importante à la prospérité de chaque famille canadienne », a déclaré Todd Letts, chef de la direction de la Chambre de commerce de Brampton. « S'assurer que le Canada a des politiques qui permettent d'apparier des individus talentueux à des emplois où la demande est forte constitue l'avantage concurrentiel de notre pays. »

Fondé en 2015, le CGVC est formé de membres qui représentent la moitié du PIB et de la population du Canada et qui prônent des politiques nationales destinées à bâtir des économies urbaines concurrentielles et durables. La semaine dernière, le CGVC a publié son guide stratégique sur l'infrastructure et a lancé sa campagne en mettant l'accent sur le commerce et l'innovation.

Pour en savoir plus sur les recommandations du CGVC en matière de talents, cliquez ici.

À propos du Conseil des grandes villes canadiennes :

Fondé en 2015, le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC) est une coalition formée des présidents et des chefs de la direction des huit plus grandes chambres de commerce urbaines régionales du Canada : Brampton, Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Représentant plus de la moitié du PIB et de la population du pays, le CGVC prône énergiquement l'établissement de politiques nationales qui favorisent le développement d'économies urbaines concurrentielles et durables. Pour en savoir plus à son sujet, visitez le site https://globalcitiescouncil.ca/.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

