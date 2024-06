La formation en gestion: une valeur ajoutée pour les gestionnaires de premier niveau !

C'est ce qui ressort de l'étude menée par le Regroupement des cégeps de Montréal et Léger.

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le Regroupement des cégeps de Montréal (RCM) et Léger dévoilent aujourd'hui les résultats d'une étude sur la formation des gestionnaires de premier niveau réalisée auprès de 500 gestionnaires et employeurs de la région de Montréal. Cette étude permet d'en apprendre davantage sur l'intérêt, les motivations et les contraintes face à la formation en gestion. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un appui financier du gouvernement du Québec de 168 974 $, par l'entremise du Conseil emploi métropole (CEM).

« Cette étude met en lumière le grand intérêt des gestionnaires et des employeurs pour la formation continue en gestion, ce qui est une très bonne nouvelle », affirme Jean-François Roulier, directeur adjoint à la formation continue, du Regroupement des cégeps de Montréal (RCM). « Toutefois, nous constatons que cet intérêt ne se concrétise pas toujours en action. Nous constatons aussi que les formations qualifiantes offertes par les établissements d'enseignement semblent méconnues. Le RCM se sent interpellé par ces réalités et entend démontrer tous les avantages de la formation continue en gestion et, plus spécifiquement, de l'offre de formations des établissements d'enseignement publics. Ainsi, nous allons lancer une campagne qui favorisera ce passage à l'action nécessaire pour le développement des compétences des gestionnaires de premier niveau et qui mettra de l'avant plusieurs formations des établissements publics. Les cégeps ont une offre adaptée aux besoins de la main-d'œuvre, incluant des programmes qui ont été faits pour accompagner le gestionnaire dans son évolution. »

« Selon les données au Plan métropolitain de développement économique 2022-2031, les gestionnaires de la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont parmi les moins diplômés d'Amérique du Nord et leur niveau de formation est en deçà de celui de la plupart des métropoles au Canada et aux États-Unis. Le Conseil emploi métropole a donc fait du rehaussement des compétences des gestionnaires de la RMR de Montréal une orientation prioritaire dans sa planification stratégique 2021-2024, et s'est donné notamment pour objectif d'appuyer tout projet qui valorise la formation continue auprès des gestionnaires en ciblant les entreprises et les individus. Ainsi, en soutenant financièrement ce projet d'étude, le CEM démontre son engagement à positionner la formation continue et la formation des gestionnaires comme un moteur de développement des compétences, d'innovation et de productivité dans les entreprises de la région métropolitaine », souligne Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole.

Voici les principaux faits saillants de cette étude :

Plus de 80% des personnes sondées démontrent un fort intérêt pour la formation en gestion. En contrepartie, seulement 41 % des gestionnaires sondés envisagent de faire une formation dans la prochaine année. Du côté des employeurs sondés, seulement 54 % envisagent d'offrir une formation à leurs gestionnaires dans l'année à venir.

Les principales raisons pour envisager une formation en gestion varient selon les répondants : Les gestionnaires visent à élargir leurs connaissances et leurs compétences ainsi qu'à faire évoluer sa carrière Les employeurs visent à renforcer, à améliorer et à développer les compétences de leurs gestionnaires ainsi qu'à accroître et assurer la performance, la productivité et l'efficacité de leur entreprise.

Les principales barrières à la formation, qualifiées de freins, sont principalement liées à des contraintes de temps (59 %), au coût de la formation (25 %) et aux difficultés à trouver des formations adaptées aux besoins (23 %).

Pour les deux groupes de répondants, les principales compétences à développer sont la gestion des employés et la résolution des problèmes opérationnels. Pour les gestionnaires, la gestion des conflits arrive en troisième position. Du côté des employeurs, c'est la compétence à établir les priorités qui trouve sa place dans le top trois.

Les employeurs sondés confirment que les trois principaux secteurs de formation dans lesquels ils ont investi au cours de la dernière année sont la gestion (46 %), les nouvelles technologies (31 %) et les compétences générales (soft skills) (20 %). Il est pertinent de mentionner que les formations qualifiantes ne constituent pas l'essentiel des formations offertes aux gestionnaires même si la majorité des employeurs (54 %) estiment que l'offre de formation continue des établissements scolaires est adaptée. Les gestionnaires sondés ont reçu une formation à travers du coaching/mentorat (42 %), des conférences/webinaires (36 %), des cours visant l'obtention de badges ou certificats (19 %), des formations dispensées par un(e) consultant(e) indépendant(e) (19 %) et dans un établissement scolaire (17 %). On constate que les employeurs forment leurs nouveaux gestionnaires, mais de manière plutôt informelle, sans avoir recours à des formations structurées offertes par les établissements d'enseignement.

Découvrez l'intégralité des résultats de l'étude sur la formation des gestionnaires de premier niveau en cliquant ici.

Le Regroupement des cégeps de Montréal tient à remercier les participants au sondage, les membres du comité d'orientation du projet ainsi que le bailleur de fonds, soit le Conseil emploi métropole, pour leur collaboration.

À propos du Regroupement des cégeps de Montréal

Créé en 1986, le Regroupement des cégeps de Montréal (RCM) rassemble à des fins de concertation, de coordination et de représentation les douze cégeps publics, francophones et anglophones, de l'île de Montréal, qui représentent plus de 55 000 étudiantes et étudiants à l'enseignement régulier et plus de 18 000 à la formation continue.

Le RCM constitue un lieu privilégié de concertation pour les cégeps de Montréal sur toute question liée au développement de l'enseignement collégial, notamment en ce qui concerne l'enseignement régulier, la formation continue, les services aux étudiants, les communications et les technologies de l'information. www.rcm.quebec

À propos du Conseil emploi métropole

Le Conseil emploi métropole est le plus grand regroupement de représentants du marché du travail de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Il réunit des membres et ses partenaires autour des grands enjeux métropolitains de l'emploi. Par la force de la concertation, il propose des stratégies d'action et conseille la Commission des partenaires du marché du travail et la ministre de l'Emploi.

Pour plus d'information : www.emploi-metropole.org.

