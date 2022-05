La formation des futures infirmières du Québec - Nous donner les moyens de nos ambitions en santé

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec (L'Alliance) soutient fortement les conclusions du mémoire élaboré et déposé aujourd'hui par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Il s'agit de l'aboutissement de plusieurs mois de concertation avec des forces vives de la communauté infirmière. Soutenu par les 22 membres de l'Alliance et de nombreux partenaires du domaine de la santé, le rehaussement de la norme d'entrée au baccalauréat pour la relève infirmière est la meilleure voie à suivre pour répondre aux besoins des patients au cours des prochaines années. D'autant plus qu'elle répondra aux nombreux besoins émergents en santé de la population, notamment en ce qui a trait à l'accès aux soins de première ligne et à la pénurie de main d'œuvre.

« Le rehaussement de la formation infirmière, c'est ce pourquoi l'Alliance est née. Après la mobilisation sans précédent lors des États généraux de la profession infirmière tenus en mai 2021, il est plus que temps de jeter les bases des transformations nécessaires au système de santé. Rappelons que la population québécoise sera la première à bénéficier de cette transition et que le gouvernement a tout en main pour donner une suite positive à ce mémoire. », souligne le porte-parole de l'Alliance, William Tessier.

« Pour faire face aux défis du 21e siècle, dont le vieillissement de la population, l'AQIIG favorise non seulement la formation universitaire menant à l'obtention du permis d'exercice et le développement professionnel continu, mais valorise la place prépondérante de l'infirmière et de l'infirmier quant aux enjeux de santé de demain », selon Huguette Bleau, présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG).

« Une population en bonne santé mentale passe par des professionnels en mesure d'informer, de motiver et d'engager les individus et les communautés qui la composent. Le rehaussement de la norme d'entrée à la profession infirmière est un incontournable pour le bien-être du public et des prochaines générations d'infirmières et infirmiers : donnons-leur les moyens d'innover ! », d'après Jessica Rassy, présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM)

« Le dépôt du mémoire par l'OIIQ pour le rehaussement de la norme d'entrée à la profession infirmière est une action concrète pour l'avancement de l'expertise infirmière. Pour l'AIIUQ, ceci représente également une façon de s'assurer que les futures générations d'infirmières et d'infirmiers soient toutes exposées aux notions de soins critiques, dont les soins d'urgence, puisqu'actuellement ceci est principalement abordé au niveau de la formation universitaire » avance Guillaume Fontaine, président de l'Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ).

À propos de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

Formée en janvier 2022, l'Alliance rassemble de nombreuses parties prenantes au cœur des enjeux du réseau de la santé au Québec et propose des actions concrètes pour renforcer les soins infirmiers pour répondre aux besoins croissants des patients et du réseau. Elle est notamment composée d'une vingtaine d'associations d'infirmières et experts du réseau de la santé, représentant des dizaines de milliers de membres. L'Alliance milite pour un rehaussement de la formation initiale des prochaines générations d'infirmières dans le but d'assurer l'avenir des soins de santé. Elle adopte une posture de collaboration avec l'ensemble des acteurs ayant le système de santé à cœur et mise sur le dialogue afin de bonifier ses propositions et assurer une transition s'inspirant des meilleures pratiques et tenant compte de la réalité québécoise.

Liste des membres de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

William Tessier , Infirmier et porte-parole de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

, Infirmier et porte-parole de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec Alliance des infirmières noires du Canada

Association canadienne des écoles de sciences infirmières pour la région du Québec (ACESI-RQ)

Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ)

Association des gestionnaires infirmiers d'urgence du Québec (AGIUQ)

Association des infirmières en prévention des infections (AIPI)

Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ)

Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)

(AIIC) Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ)

Association québécoise des infirmières en oncologie (AQIO)

Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII)

Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG)

Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM)

Association québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies de l'information (AQIISTI)

Comité jeunesse de l'OIIQ

Conseil des sections de l'OIIQ

Groupe de concertation et d'influence en soins infirmiers du Québec

Infirmières et infirmiers en pharmacie du Québec

Infirmières et infirmiers sans frontières

Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ)

Regroupement des infirmières et infirmiers en soins intensifs du Québec

Regroupement des infirmières premières assistantes en chirurgie

