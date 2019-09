La formation à l'ère de l'industrie 4.0 : adaptabilité et innovation

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR REBOOT 2019?

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - ellicom, le leader en matière de conception pédagogique et de stratégies de formation au Canada, est fier de vous convier à la 7e édition du laboratoire d'apprentissage ReBoot, qui se tiendra au W Montréal les 6 et 7 novembre prochains. Cet événement exclusif, qui réunira les professionnels de la formation, les concepteurs pédagogiques et tous les leaders et gestionnaires qui désirent repousser les limites, découvrir et expérimenter les approches nouvelles et actuelles en matière de transformation de contenu pédagogique, saura éveiller les consciences quant aux bouleversements que provoqueront les technologies émergentes à l'ère de la 4e révolution industrielle.

Cette année, nous avons concocté un excellent programme avec nul autre que David Usher, musicien lauréat de plusieurs prix Juno et expert en créativité et en intelligence artificielle. Ce dernier vous révélera pourquoi la créativité et l'innovation représentent plus que jamais le dernier avantage concurrentiel pour une organisation. Notre deuxième journée étant consacrée au leadership, nous avons invité Sylvain Lafrance, professeur associé et directeur de la revue Gestion de l'École des dirigeants de HEC Montréal, à venir exposer les grands enjeux qui se profilent devant nous et à dévoiler quelques pistes de solution pour survivre à cette nouvelle et rapide révolution des outils, des êtres et des valeurs.

« En tant qu'expert en créativité, je suis honoré de participer à ReBoot, un événement unique où la créativité et l'exploration de nouvelles façons d'apprendre et de travailler sont au cœur du débat. J'ai hâte de partager mon expérience avec les participants et de les aider à redynamiser leur créativité dans ce tout nouveau monde de changements perturbateurs. » - David Usher.

ReBoot est présenté en partenariat avec OVA et le Réseau des professionnels de la formation du Québec (RPFQ). Deux journées entières de conférences éclairantes, d'ateliers pratiques et d'espaces d'expérimentation vous attendent les 6 et 7 novembre prochains.

Vous pouvez vous procurer vos billets ici dès maintenant!

Pour de plus amples renseignements au sujet de ReBoot, consultez notre page Web à http://ellicom.com/reboot-2019. Pour les tarifs de groupe, veuillez contacter Renelle Lacasse à rlacasse@ellicom.com.

À propos d'ellicom



ellicom est un chef de file mondial spécialisé dans le domaine de la formation en ligne sur mesure. Nous créons, concevons et produisons des solutions innovantes pour offrir des expériences d'apprentissage stimulantes et enrichissantes. Notre expertise est le fruit d'une équipe multidisciplinaire, créative et talentueuse, capable d'une vitesse d'exécution et d'une capacité de production inégalées, et forte de plus de 1000 projets réalisés pour une vaste clientèle canadienne et internationale. Ces mandats, de nature et d'ampleur variées, nous ont permis d'aller au-delà des bonnes pratiques et des processus efficaces, et de sortir des sentiers battus. Nous avons fait de l'innovation pédagogique notre cheval de bataille. Pour de plus amples renseignements, visitez www.ellicom.com.

SOURCE Ellicom

Renseignements: Contacts médias : Renelle Lacasse, Gestionnaire, Marketing et communications, ellicom inc., rlacasse@ellicom.com, 514 266-5794

Related Links

www.ellicom.com