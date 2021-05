Non seulement les ventes du GWM POER sont en plein essor sur le marché, mais celui-ci a également remporté de nombreux prix décernés par des médias faisant autorité, et ce quelques mois seulement après son lancement. Un mois après son lancement au Chili, le GWM POER a remporté le prix le plus important de l'industrie automobile chilienne : « Meilleure camionnette de l'année ». Récemment, le GWM POER était mis en vedette lors d'une activité annuelle de sélection de modèles d'Autocar, un média qui fait autorité en Australie. Il a de plus remporté le prix du « Meilleur modèle de l'année » dans la catégorie des camionnettes, où il était en concurrence avec les grandes marques de camionnettes mondiales. L'entreprise s'est attiré les éloges de nombreux médias australiens. Par exemple, Autocar a fait l'éloge du GWM POER comme étant une « camionnette multifonctionnelle de premier choix de » grâce à « une expérience de conduite incroyable »; Cars Guide a affirmé que « la puissance du GWM POER dépasse déjà celle des produits concurrents de niveau 1 »; Carsales a même comparé directement le GWM POER au géant du marché, Ford Ranger, affirmant que : « le GWM POER se distingue de ses concurrents chinois et modifiera complètement les tendances du marché australien des camionnettes ».

Le GWM POER est apprécié par de nombreux consommateurs en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays où la culture des camionnettes est sacrée, et devient un modèle à succès dans le monde entier en raison de sa façade exquise et grandiose et de sa garniture intérieure faite de matériaux pour les VUS, ce qui en fait un modèle haut de gamme et luxueux. Le GWM POER est doté d'une force de traction de 3,5T, la meilleure de sa catégorie, et affiche de solides performances hors route. Doté d'une boîte de vitesses 8AT et d'un moteur haute puissance 2.0T, d'une puissance maximale de 120 kW et d'un couple maximal de 400 N m, il fonctionne de façon robuste et fluide. En outre, il est doté d'une capacité exclusive de reconnaissance multilingue et d'une fonction de chargement mobile sans fil offrant de nombreuses fonctionnalités comme un régulateur de vitesse adaptatif, un habitacle intelligent et une conduite automatique de niveau L2, ce qui favorise une conduite plus sécuritaire et plus facile et une meilleure expérience de conduite.

Comme l'a dit Andrew Collinson, responsable international du design chez GWM, cela « augmente la popularité des camionnettes chinoises dans le monde entier ». À l'avenir, la marque GWM POER continuera de redoubler d'efforts dans des domaines comme la conception de l'apparence, le rendement, la configuration, l'intelligence et la sécurité, afin de créer des produits hautement reconnus par les utilisateurs à l'échelle mondiale et de renforcer la structure du marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515234/GWM_POER_wins.jpg

