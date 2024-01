SINGAPOUR, 5 janvier 2024 /CNW/ -- Dans le cadre d'une collaboration réconfortante visant à favoriser l'esprit communautaire, la Fondation Foundation et l'entreprise locale Duotech ont collaboré pour rendre la dernière période des Fêtes un peu plus brillante pour les personnes dans le besoin. Dans le cadre de l'initiative « Joy For All » de la Fondation Vantage, les employés de Duotech ont embrassé la saison du don en répondant aux souhaits des résidents de la Chen Su Lan Methodist Children's Home à Singapour.

La Fondation Vantage et Duotech au Chen Su Lan Methodist Children’s Home à Singapour.

Dans le cadre de cette initiative, conçue pour encourager les entreprises locales à soutenir activement leurs collectivités, les employés de Duotech ont personnellement choisi et emballé des cadeaux pour les enfants de la maison résidentielle. Chaque cadeau est accompagné d'une note manuscrite qui ajoute une touche personnelle et significative au don.

Sandy Zhao, directrice principale des ressources humaines chez Duotech Pte Ltd, a fait part de son point de vue sur l'initiative, en déclarant : « Il ne s'agit pas seulement de cadeaux, il s'agit de répandre la joie et d'établir un lien significatif avec notre communauté. Cette initiative nous permet de redonner de façon personnelle. »

Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage, a fait écho à ce sentiment en disant : « Nous croyons que tout le monde mérite de vivre la chaleur du temps des Fêtes, en particulier ceux qui font face à des défis. C'est notre façon d'avoir un impact positif. »

Clara Lick, directrice des partenariats de la Chen Su Lan Methodist Children's Home, souligne : « L'initiative de la Fondation Vantage encourage les entreprises locales à soutenir leurs collectivités, nous rappelant à tous de tenir compte de l'inclusivité pendant la période des Fêtes. Il s'agit de favoriser un sentiment de communauté et de responsabilité partagée. »

L'initiative « Joy For All » s'inscrit dans l'engagement de la Fondation Vantage de catalyser une plus grande responsabilité sociale des entreprises, en les incitant à participer activement à l'épanouissement des collectivités locales. L'initiative apporte non seulement de la joie aux personnes dans le besoin, mais sensibilise aussi à l'importance de l'inclusion pendant les fêtes de fin d'année. Tout le monde n'a pas la chance de passer les festivités avec sa famille, et cela peut être une source de stress social qui affecte le bien-être mental.

