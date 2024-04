Les personnes qui appuient la Fondation peuvent maintenant s'inscrire à l'édition annuelle de La Course Terry Fox au profit de la recherche sur le cancer, qui se tiendra le 15 septembre prochain, et donner une longueur d'avance à leur collecte de fonds grâce à une initiative permettant d'égaler les dons reçus.

TORONTO, le 12 avril 2024 /CNW/ - En ce jour en 1980, Terry Fox amorçait son emblématique Marathon de l'espoir, démontrant une détermination inébranlable vers l'atteinte de son objectif, soit recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer, en courant un marathon par jour pendant 143 jours consécutifs. Aujourd'hui, quarante-quatre ans plus tard, au moment où commencent les inscriptions pour La Course Terry Fox annuelle, La Fondation Terry Fox lance une motivante initiative inspirée de la persévérance de Terry, quoi qu'il arrive.

« Accompagner mon frère Terry pendant son Marathon de l'espoir, en 1980, et être témoin jour après jour de son courage et de sa détermination inébranlables demeure à ce jour l'une des expériences les plus mémorables et les plus profondes de ma vie, affirme Darrell Fox, conseiller principal de l'Institut de recherche Terry Fox. L'histoire de Terry est une grande source d'inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde, en raison de l'incroyable détermination dont Terry faisait preuve lorsqu'il s'efforçait d'atteindre les objectifs ambitieux qu'il se fixait, ou encore d'aider les autres ou de faire changer les choses en récoltant des fonds pour la recherche sur le cancer, et ce, quoi qu'il arrive. »

La Fondation Terry Fox demande aux Canadiennes et aux Canadiens de s'inscrire aujourd'hui et de commencer à collecter des fonds pour la 44e édition annuelle de La Course Terry Fox -- et de partager cette nouvelle et leur engagement envers la cause dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #QuoiQuilArrive et l'identification @FondationTerryFox.

Pour une journée seulement, le 12 avril, les participants et les personnes qui appuient la Fondation pourront donner une longueur d'avance à leur collecte de fonds grâce à une initiative permettant d'égaler les dons reçus. Les dons généraux et les fonds recueillis dans le cadre des collectes entre pairs pour La Course Terry Fox, incluant les dons autofinancés faits par l'intermédiaire d'une page personnelle de collecte de fonds, seront égalés par PharmaChoice Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $, ce qui veut dire que ces dons auront un impact deux fois plus grand sur la recherche sur le cancer.

« Nous sommes reconnaissants envers les nombreux Canadiens et Canadiennes qui appuient chaque année La Fondation Terry Fox , déclare Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. Bien que le cancer demeure la principale cause de mortalité au pays, les progrès extraordinaires réalisés par la recherche au cours des quatre dernières décennies ont permis d'améliorer considérablement le diagnostic, le traitement et l'issue de la maladie. »

Le mois dernier, La Fondation Terry Fox lançait, en partenariat avec le populaire acteur canadien Ryan Reynolds, un t-shirt en série limitée de La Course Terry Fox 2024 qui rend hommage à la détermination de Terry, #QuoiQuilArrive. En un peu plus d'un mois, plus de 25 000 t-shirts ont été vendus, et la campagne de lancement a permis de récolter à ce jour près de 1 million de dollars pour la recherche sur le cancer.

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent dès maintenant s'inscrire pour La Course Terry Fox de cette année, acheter un t-shirt en série limitée #QuoiQuilArrive et donner une longueur d'avance à leur collecte de fonds. Tous les profits appuient la recherche sur le cancer au Canada, et l'inscription est gratuite. Dans le cadre de La Course Terry Fox, vous pouvez marcher, courir ou rouler en patins, en planche ou à vélo. Pour en savoir plus, pour trouver le site de La Course Terry Fox de votre communauté, pour vous porter volontaire pour organiser un événement Terry Fox, pour créer une équipe ou encore pour vous inscrire et collecter des fonds, veuillez consulter le site terryfox.org.

À propos de La Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE The Terry Fox Foundation

Renseignements: CONTACT MÉDIAS : Denise Dias, Vice-présidente, Marketing et communications, [email protected], 416 988-0747