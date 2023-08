TORONTO, le 30 août 2023 /CNW/ - Michael Mazza, directeur général, La Fondation Terry Fox, et son équipe se sont joints à Ana Kulis, partenaire de recrutement de talents, Groupe TMX, pour fermer les marchés et souligner la 43e Journée Terry Fox annuelle.

La Fondation Terry Fox ferme les marchés

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens.

SOURCE TMX Group Limited

Renseignements: MEDIA CONTACT: Michael Mazza, [email protected]