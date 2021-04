La Fondation Terry Fox demande à la population canadienne de se joindre à elle dans le « plus gros effort » jamais déployé pour la recherche sur le cancer

Quatre décennies plus tard, nous subissons tous les dures conséquences de la pandémie mondiale, tant sur le plan personnel qu'à l'échelle des communautés. Cette pandémie met en péril la recherche de pointe au Canada, créant un déficit de financement qui frappe déjà le secteur de la recherche sur le cancer. Mais nous connaissons la résilience des Canadiens et des Canadiennes et nous sommes fiers de notre force en tant que pays. Nous avons parcouru trop de chemin pour laisser les progrès et la vigueur de la recherche sur le cancer s'essouffler.

« Aujourd'hui ne marque pas seulement une étape importante dans la vie de Terry, mais également dans la vie de tous les habitants de ce pays qui l'ont accompagné dans son périple, a déclaré Fred Fox. En ces temps où nous sommes mis au défi jour après jour et d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer, j'espère que l'esprit indomptable de Terry et sa volonté inépuisable de toujours essayer sera pour nous tous une source d'inspiration qui nous permettra de continuer à aller de l'avant. »

En ce 12 avril, nous demandons à la population canadienne d'honorer la volonté d'essayer de Terry en faisant un don à la recherche sur le cancer et en se joignant à nous alors que nous nous demandons : « À quoi notre plus gros effort pourrait-il ressembler? » Cela pourrait commencer par l'inscription à l'un de nos événements Terry Fox 2021 et par la détermination de la forme que prendra votre plus gros EFFORT. Vous pouvez marcher, courir, faire du vélo ou de la randonnée - le plus important est que vous collectiez des fonds pour la recherche sur le cancer.

« La dernière année nous a révélé la vraie valeur de la résilience et de la persévérance, déclarait Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. Le moment est maintenant venu pour nous tous de reprendre collectivement le flambeau allumé par Terry et de consentir le plus gros effort jamais déployé. Nous pouvons - et nous devons - poursuivre ce qu'il a commencé il y a 41 ans aujourd'hui, c'est-à-dire récolter des fonds pour trouver le remède à tous les cancers, parce que, comme le disait Terry : " Il vient un temps où la douleur doit cesser. " »

Terry nous a démontré sa volonté d'essayer. C'est maintenant à nous de jouer. Inscrivez-vous à l'un des événements Terry Fox en 2021 et faites un don à La Fondation Terry Fox en vous rendant au https://terryfox.org.

