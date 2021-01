« Félicitations à tous les récipiendaires pour leur talent extraordinaire de créateur musical » a déclaré la directrice de la Fondation SOCAN, Charlie Wall-Andrews. « Les morceaux soumis illustrent l'apport fondamental des communautés Noires dans la musique et la culture au Canada, tout en contribuant de manière significative à l'inclusion sociale et économique. »

Les récipiendaires ont été sélectionnés par un jury et un comité consultatif composés de proéminents artistes et leaders de l'industrie musicale provenant de la communauté Noire, avec pour président du comité, DJ Agile. Par ailleurs, quatre des cinq récipiendaires sont des Canadiens de première génération.

« SiriusXM félicite les cinq gagnants de ce tout premier Prix de la musique Noire canadienne. » a déclaré Paul Cunningham, vice-président principal des ventes et du marketing à SiriusXM Canada. « Nous avons été époustouflés par le talent remarquable et les morceaux soumis par les créateurs de musique Noirs à travers le pays. »

La Fondation SOCAN, en partenariat avec SiriusXM Canada, va célébrer virtuellement les récipiendaires avec une série de courtes vidéos et photos sur sa page Instagram @socanfdn du 12 au 14 janvier.

Créé en septembre 2020, le Prix de la musique Noire canadienne vise à reconnaître et célébrer les créateurs de musique des communautés Noires. Ce prix s'inscrit dans l'objectif de la Fondation SOCAN de développer des programme qui prônent l'équité et l'inclusion, tout en reflétant la diversité des communautés dans lesquelles nous vivons.

Les cinq récipiendaires sont : TOBi, Naya Ali, RAAHiiM, Hunnah et Dylan Sinclair. Pour en connaître plus sur eux et sur les membres du jury, cliquez ici.

Au sujet du concours

La création de ce prix s'est faite en réaction aux tensions raciales très médiatisées qui ont sévi au début de 2020 et à la problématique entourant le racisme systémique dans nos sociétés. C'est une manière pour la Fondation SOCAN de reconnaître et dénoncer les injustices perpétuées dans l'Histoire tout en célébrant le talent des créateurs de musique Noirs du Canada. Qu'entend-on par musique Noire? Pour la Fondation SOCAN, le terme « musique Noire » se veut inclusif et représente la musique créée, produite ou inspirée par la population noire, par des personnes de descendance africaine, y compris les traditions musicales africaines et la musique populaire africaine ainsi que les genres musicaux de la diaspora africaine, notamment la musique afro-caribéenne, afro-latine, afro-brésilienne et afro-américaine. Cette définition ainsi que les grandes lignes directrices du prix ont été élaborées par un petit groupe de conseillers issu de la communauté musicale Noire en collaboration avec l'équipe de la Fondation SOCAN.

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société actuelle. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires et la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et la SOCAN, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca et www.socan.com.

Au sujet de SiriusXM Canada

SiriusXM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 11 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

