Grâce à des solutions innovantes pour relever certains des défis les plus urgents de notre époque,

trois entrepreneurs sociaux œuvrent à la construction d'un avenir meilleur pour tous

WASHINGTON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la fondation Skoll a annoncé les trois organisations qui recevront le prix Skoll 2026 pour l'innovation sociale : Fondation ChildLife, SmartStart et Indus Action. Cette subvention de 2 millions de dollars apporte un soutien sans condition à des organisations à but non lucratif ayant fait leurs preuves dans la promotion d'un changement social profond sur des enjeux mondiaux complexes.

Aujourd’hui, la Fondation Skoll a annoncé les trois organismes qui recevront le prix Skoll 2026 pour l’innovation sociale : Fondation ChildLife, SmartStart et Indus Action. Speed Speed

Grâce à des partenariats public-privé innovants, à une intégration communautaire réfléchie et à une approche systémique, les lauréats de l'édition 2026 contribuent à des progrès tangibles en matière de santé infantile au Pakistan, d'apprentissage et de développement de la petite enfance en Afrique du Sud, ainsi que de technologies civiques et d'accès aux services publics en Inde. Ensemble, ces organisations remarquables font progresser un monde durable de paix et de prospérité pour tous.

La fondation remettra les prix et célébrera les dirigeants de chaque organisme récipiendaire lors du 23e Skoll World Forum, qui se tiendra du 21 au 24 avril à Oxford, au Royaume-Uni, et en ligne. La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 23 avril de 5 h 00 à 6 h 30 BST au New Theatre d'Oxford et en direct. Cliquez ici pour vous inscrire au forum en ligne, ou envoyez un email à [email protected] pour demander un laissez-passer pour assister au forum en personne.

« Les lauréats du Prix Skoll pour l'innovation sociale de cette année démontrent que lorsque des dirigeants audacieux et créatifs se penchent sur un problème, leur détermination et leur engagement conduisent à une transformation des systèmes à travers le monde. Grâce à des partenariats novateurs avec les communautés touchées et à une collaboration intersectorielle, ils génèrent des retombées et des changements durables dans les domaines de la santé, de l'éducation et des avantages pour le public », a déclaré Marla Blow, PDG et présidente de la fondation Skoll. « Même face aux bouleversements profonds qui secouent le secteur de l'impact social, ces organisations ne se contentent pas de maintenir leur impact ; elles le renforcent de manière exponentielle. Nous espérons que leurs histoires inspireront d'autres entrepreneurs sociaux à poursuivre leur quête de changement transformationnel. »

Plus d'informations sur les lauréats du prix Skoll 2026 pour l'innovation sociale :

Fondation ChildLife

Le Pakistan affiche l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde, avec près de 1 000 enfants qui meurent chaque jour de maladies guérissables telles que la pneumonie. La fondation ChildLife s'emploie à prévenir ces décès en renforçant le système de soins d'urgence pédiatrique pakistanais en difficulté. Elle collabore avec le gouvernement pour réhabiliter et gérer les urgences pédiatriques dans les hôpitaux publics, offrant des soins de calibre mondial grâce à des installations et à de l'équipement modernes, à des systèmes efficaces et à des équipes bien formées. De plus, le réseau de télémédecine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la fondation ChildLife relie plus de 300 hôpitaux de district à des spécialistes pédiatriques, couvrant 90 % de la population. Ce système a permis de diviser par dix la mortalité infantile dans les services d'urgence gérés par ChildLife. En renforçant les compétences des médecins du secteur public et en portant à 40 le nombre de services d'urgence modernisés et à plus de 400 le nombre de sites de télémédecine, l'organisation espère prodiguer des soins vitaux à 20 millions d'enfants chaque année.

Regardez l'histoire de ChildLife.

Indus Action

L'Inde dépense 150 milliards de dollars par an dans plus de 5 000 programmes de protection sociale, mais des processus complexes empêchent près de 800 millions de citoyens d'avoir accès aux prestations auxquelles ils ont droit. On estime que 25 % des prestations prévues par la loi - y compris celles versées aux étudiants, aux travailleurs et aux nouvelles mères - n'atteignent jamais les bénéficiaires visés, ce qui emprisonne des millions de personnes dans des cycles de pauvreté. Indus Action comble cette lacune grâce à une approche en trois volets : renforcer la capacité de prestation du gouvernement ; tirer parti de la technologie pour concevoir des solutions ouvertes axées sur les citoyens ; et utiliser la recherche pour améliorer les systèmes de versement des prestations. En mobilisant à la fois les citoyens et les organismes de l'État, Indus Action transforme les engagements constitutionnels en impact en veillant à ce que les Indiens vulnérables aient accès à l'éducation, aux soins de santé et aux programmes financiers qui permettent de sortir de la pauvreté. D'ici 2030, l'organisation a pour objectif de permettre à 30 millions de citoyens d'accéder facilement à toutes les prestations auxquelles ils ont droit.

Regardez l'histoire d'Indus Action.

SmartStart

Des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance de qualité améliorent les résultats des enfants, créent de nouveaux emplois et permettent aux parents de travailler. Pourtant, en Afrique du Sud, plus d'un million de personnes de 3 à 5 ans n'y ont pas accès, perpétuant l'exclusion économique des communautés pauvres. Le modèle de SmartStart permet aux membres de la collectivité sous-employés de convertir leurs maisons et leurs espaces communautaires en entreprises d'apprentissage de la petite enfance agréées pour les enfants exclus. En combinant la formation, le matériel, l'encadrement, le soutien à la conformité et les réseaux de pairs, le modèle de franchise sociale de SmartStart rend l'apprentissage précoce de qualité abordable, accessible et appartenant à la communauté. En même temps, le modèle offre des possibilités de subsistance stables et dignes pour des milliers de microentrepreneurs. Grâce à une étroite collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires, SmartStart est devenue le principal réseau d'apprentissage des jeunes enfants d'Afrique du Sud. En effet, 15 000 programmes sont actuellement offerts à 160 000 enfants par semaine. L'organisme met actuellement en place les systèmes, les capacités et les partenariats nécessaires pour accroître son impact au-delà de son empreinte de prestation directe et atteindre 1 million d'enfants d'ici 2030.

Visionnez l'histoire de SmartStart.

À propos de la fondation Skoll : La fondation Skoll favorise une transformation sociale en investissant dans les entrepreneurs sociaux et les autres innovateurs qui les soutiennent, en les mettant en relation et en défendant leur cause, afin de promouvoir des solutions audacieuses et systémiques aux problèmes les plus urgents de notre époque. En 2025, la fondation Skoll a consacré près de 80 % de ses fonds au soutien de l'entrepreneuriat social à l'échelle mondiale, dont 55 % ont été directement versés à sa communauté de lauréats du Prix Skoll et à d'autres entrepreneurs sociaux.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2950456/Skoll_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Skoll Foundation

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