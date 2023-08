La Fondation Sandra et Alain Bouchard finance le programme de musicothérapie du Children pour plusieurs années avec un don de 1 million de dollars

Et Charlotte Cardin, célèbre autrice-compositrice et interprète québécoise, devient la marraine du programme de musicothérapie du Children

MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Nous avons deux nouvelles fantastiques à vous annoncer! Tout d'abord, nous sommes très reconnaissants à la Fondation Sandra et Alain Bouchard de soutenir le programme de musicothérapie de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) à hauteur d'un million de dollars. Et nous sommes vraiment ravis d'annoncer qu'en plus d'être l'une des ambassadrices de La Fondation du Children, autrice-compositrice et interprète Charlotte Cardin a accepté d'être la marraine du programme de musicothérapie du Children.

Dernière rangée : Pascal Comeau, Christelle Jacquet et Julien Peyrin, musicothérapeutes à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Première rangée : Kathy Nakashima, présidente du conseil de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, Renée Vézina, présidente de la Fondation de l’Hôpital de Montreal pour enfants, Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice-générale, Centre universitaire de santé McGill, Ella Huot-Attia, jeune (Groupe CNW/La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Le programme de musicothérapie du Children fait partie intégrante de l'ensemble des soins offerts aux enfants et aux adolescents, qu'ils soient aux prises avec des problèmes physiques ou psychologiques.

En avant la musique!

Grâce au don de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, l'avenir du programme de musicothérapie du Children est assuré pour plusieurs années. Les trois musicothérapeutes pourront ainsi continuer à proposer une foule d'activités, comme l'écriture de chansons, le chant, la création de berceuses personnalisées et même la composition de pièces musicales au son des battements de cœur d'un enfant.

« Soutenir les arts et aider les gens à atteindre leur plein potentiel sont deux des raisons d'être de la Fondation Sandra et Alain Bouchard. Le programme de musicothérapie du Children est un harmonieux mariage de ces deux objectifs, déclare Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard. J'ai été particulièrement ravie d'apprendre que le programme de musicothérapie est offert aux adolescents soignés en psychiatrie. Le musicothérapeute Julien Peyrin travaille avec les enfants et les adolescents pour les aider à affronter leurs émotions en utilisant la musique comme moyen d'expression ou en composant des paroles de chansons. La Fondation Sandra et Alain Bouchard est fière de soutenir cet important programme thérapeutique qui aide tant d'enfants québécois à guérir. »

Charlotte Cardin prête sa voix au programme de musicothérapie

Lors de sa visite au Children en novembre dernier, Charlotte Cardin, originaire de Montréal, est tombée sur Pascal Comeau, musicothérapeute au Children, qui jouait de la guitare pour un tout-petit confiné au berceau pendant sa dialyse. Intriguée, Charlotte s'est arrêtée pour regarder et écouter. Elle a posé une foule de questions sur le programme et ses avantages pour la santé et le bien-être des patients du Children. C'est là qu'est née l'idée de la nommer marraine du programme et d'aider à faire connaître l'intérêt et les avantages de la musicothérapie.

À titre de marraine, Charlotte participera à des séances de musicothérapie au Children, notamment avec les adolescents souffrant de problèmes de santé mentale. Charlotte nous a confié que la musique lui a permis de surmonter les hauts et aux bas de l'adolescence.

« Ma visite au Children m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Quand j'ai découvert le programme de musicothérapie, j'ai su exactement comment je pouvais aider les enfants malades du Québec, déclare Charlotte Cardin. Il y a tellement de préadolescents et d'adolescents qui souffrent de problèmes de santé mentale aujourd'hui. Et je peux comprendre ce qu'ils vivent. Pour moi, la musique est le moyen le plus sain que j'ai trouvé pour lâcher prise, m'isoler du bruit et rester ancrée dans la réalité. Je suis honorée d'être nommée marraine du programme de musicothérapie du Children. J'ai hâte de faire découvrir aux jeunes les bienfaits de la musique. »

La musicothérapie, au rythme de la vie

Une étude systématique de 2022 sur la recherche en musicothérapie a montré que la musique (l'écoute de musique, le chant et la musicothérapie) peut améliorer de manière importante la santé mentale et physique.

Les trois musicothérapeutes du Children sont certifiés par l'Association canadienne de musicothérapie. Le programme qu'ils proposent dans l'ensemble de l'Hôpital aide à :

Apaiser les nouveau-nés gravement malades de l'unité de soins intensifs néonatals. Le son mélodieux d'une guitare aide à réguler la fréquence cardiaque et la respiration d'un nourrisson. La musique peut soulager la douleur en contribuant à libérer des « hormones du bonheur » comme la sérotonine et en activant les régions du cerveau associées au plaisir.

Les enfants aux prises avec des incapacités physiques améliorent leur motricité en jouant d'un instrument de musique ou en bougeant au rythme de la musique.

Les adolescents qui souffrent de problèmes d'anxiété apprennent à gérer leurs émotions en utilisant la musique comme moyen d'expression, en écrivant des paroles et en enregistrant leurs chansons ou leurs interprétations, ou encore en choisissant des mélodies qui les calment ou les aident à libérer leur trop-plein d'énergie.

« Le programme de musicothérapie n'est que l'un des nombreux programmes qui font du Children un chef de file dans la création d'un environnement propice à la guérison pour les enfants malades du Québec », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Ce programme, comme beaucoup d'autres au Children, est financé par des donateurs.

Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Sandra et Alain Bouchard de nous permettre de continuer à offrir ce programme d'une valeur instimable pour de nombreuses années à venir. Et nous sommes vraiment ravis que Charlotte ait accepté d'être la marraine du programme. Elle exercera une influence positive sur un grand nombre de nos jeunes patients. Merci! »

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Notre plus importante initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à réunir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants dans le domaine des soins pédiatriques et materno-fœtaux qui en repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 600 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

