La Fondation SABSA reçoit de nombreux dons significatifs dans le cadre de sa campagne de financement 2021

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation SABSA (Fondation) est heureuse de dévoiler le montant amassé dans le cadre de sa campagne de financement 2021. L'objectif initial de 120 000$ a été plus que doublé pour atteindre la somme de 257 000$, un résultat exceptionnel qui témoigne du soutien du réseau de donateurs de l'organisation, mais aussi de l'importance capitale du travail réalisé par SABSA en matière de soins aux plus vulnérables.

« Encore cette année, c'est avec grand enthousiasme que nous exprimons notre reconnaissance envers nos donateurs et donatrices. Nous tenons également à souligner leur fidélité et leur engagement indéniable envers SABSA », déclare Mme Agnès Maltais, présidente de la Fondation. « Grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation a largement dépassé ses prédictions. C'est une excellente nouvelle pour l'organisme, qui veille au maintien des opérations quotidiennes mais aussi, à la pérennité de la clinique SABSA. »

La Fondation SABSA a pu soutenir la clinique à l'occasion de son déménagement l'an dernier. Grâce à son installation dans de nouveaux locaux, au début 2021, SABSA a pu consolider son enracinement et son engagement auprès de la communauté. « La clinique est demeurée en opération depuis le début de la pandémie. Plus que jamais, elle devient le filet de sécurité pour les personnes les plus marginalisées. La générosité que nous constatons aujourd'hui est, pour notre équipe, le témoignage de la nécessité des soins que nous offrons à la communauté », ajoute Mme Amélie Bédard, directrice de la Coop SABSA.

La Fondation SABSA en profite donc pour remercier les précieux partenaires suivants :

La Congrégation des Sœurs de la charité

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

La Personnelle

Polymorph Games

Fondation Jocelyne et Gilles Ouimet

Caisse Desjardins du Réseau de la santé

La communauté des Sœurs de St-François d'Assise

À la Table du Cardinal

La communauté des Ursulines de Québec

Les Augustines du Monastère de Saint-Augustin

Fondation Lorraine et Jean Turmel

Fondation PMT Roy

Québec Philanthrope

et 157 particuliers

La Fondation SABSA tient également souligner le don généreux de feu Mme Francine de Champlain. L'équipe travaille actuellement à planifier la campagne de financement 2022 et dévoilera son nouvel objectif sous peu.

À propos de la Fondation SABSA

Créée en 2018, la Fondation SABSA a pour mission de promouvoir la santé en soutenant les infirmières et intervenants.es de la Coopérative de solidarité SABSA afin qu'elles puissent offrir des services de soins de santé à une clientèle vulnérable qui éprouve des difficultés d'accès au système de santé.

Source :

Agnès Maltais

Présidente

Fondation SABSA

SOURCE Fondation SABSA

Renseignements: Médias : Léonie Gagnon, Conseillère principale, H+K Stratégies, Cellulaire : 418-271-3455, Courriel : [email protected]