MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La Fondation des Canadiens pour l'enfance a annoncé aujourd'hui qu'elle fait équipe avec la Sun Life, jusqu'au terme de la saison 2021-2022, afin d'étendre son programme d'initiation au hockey-balle dans des écoles à travers le Québec. Destiné à des élèves de 3e et de 4e année du primaire dans des communautés où ont été construites des patinoires extérieures BLEU BLANC BOUGE, le programme permet, depuis sa création en 2016, à des jeunes en milieux défavorisés d'apprendre à connaître les bienfaits d'un mode de vie sain et physiquement actif à travers des activités de hockey-balle.

La Sun Life agit à titre de commanditaire présentateur du programme BLEU BLANC BOUGE Hockey-balle de la Fondation, ce qui représente une contribution financière de 450 000 dollars répartie sur trois ans. L'appui de la Sun Life vient soutenir l'implantation du programme dans six régions de la province, soit à Montréal, à Laval et en Montérégie dans un premier temps, puis en Estrie, dans Lanaudière et en Mauricie. Grâce à des sessions d'automne, d'hiver et de printemps, le programme sera désormais déployé dans 11 collectivités à travers le Québec, permettant à plus de 1 900 enfants d'apprendre les rouages du hockey-balle et de développer de nouvelles habiletés motrices et sociales d'ici à juin 2022.

« La Fondation des Canadiens pour l'enfance est fière de travailler avec un partenaire tel que la Sun Life, qui croit fermement aux bienfaits de l'activité physique et d'un mode de vie sain », affirme Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal et membre du conseil d'administration de la Fondation. « Grâce à leur soutien et à leur générosité, nous sommes en mesure d'offrir aux enfants de nos communautés BLEU BLANC BOUGE un programme actif, amusant et éducatif, qui sera appelé à grandir pour ultimement rejoindre des centaines d'enfants à travers le Québec. »

Grâce à cette initiative, 517 enfants du grand Montréal ont pu profiter, l'automne dernier, de ce programme de santé et de bien-être d'une durée de six semaines. Chacune des neuf écoles participantes s'est vu remettre un ensemble complet de hockey-balle, comprenant bâtons de hockey, équipements de gardien de but, filets, balles et lunettes protectrices, afin de leur permettre de développer leur propre programme et d'en faire bénéficier l'ensemble des élèves de tous les niveaux.

Une nouvelle thématique est introduite à chaque séance par l'entremise de capsules santé, portant sur des sujets aussi variés que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la relaxation. Un cahier d'activités sur les saines habitudes de vie est également remis à tous les jeunes participants afin qu'ils puissent approfondir certaines notions du curriculum en classe et renforcer leurs connaissances, de sorte à les encourager à poser des gestes concrets pour améliorer leur santé physique et mentale au quotidien.

Ce nouveau partenariat entre la Fondation des Canadiens pour l'enfance et la Sun Life s'inscrit dans l'engagement de cette dernière à soutenir des programmes de prévention et de sensibilisation axés sur la santé et le mieux-être dans le but de bâtir des collectivités saines et durables. En misant sur le travail d'équipe et le plaisir, le programme vise à fournir aux enfants de quartiers moins nantis l'opportunité d'acquérir des outils et des compétences essentielles qui les inciteront à faire des choix sains et à mener une vie plus active, limitant ainsi l'apparition de divers problèmes de santé chroniques, tels que le diabète.

« La pandémie a permis de souligner l'exceptionnelle contribution des fondations et des organismes communautaires. Et que dire de la pertinence de mettre en œuvre un programme tel que BLEU BLANC BOUGE quand la santé devient la priorité de tous! Cette initiative s'inscrit dans notre volonté de donner aux gens les outils pour prendre leur santé en main. Je suis heureux que notre soutien à la Fondation des Canadiens pour l'enfance ait permis de faire bouger les jeunes et de les initier aux saines habitudes de vie. Après avoir gardé les élèves à la maison pendant des mois, ces quelques heures passées avec des entraîneurs sont tombées à point », a déclaré Robert Dumas, le président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

L'embonpoint, l'obésité et la sédentarité demeurent parmi les facteurs de risque les plus importants du diabète de type 2, qui, selon l'Agence de la santé publique du Canada, touche de façon disproportionnée les groupes socioéconomiquement désavantagés, de même que certaines communautés ethniques. Par ailleurs, les enfants issus de familles à faible revenu ou appartenant à des minorités visibles sont également moins actifs que les autres jeunes de leur âge, et sont jusqu'à trois fois plus susceptibles de n'avoir jamais pratiqué de sport organisé. Or, il a été prouvé qu'avec de l'exercice et une bonne alimentation, il est possible de prévenir et même de renverser un diagnostic de diabète de type 2.

À propos de La Fondation des Canadiens pour l'enfance

La Fondation des Canadiens pour l'enfance est un organisme sans but lucratif qui encourage l'activité physique ainsi que l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés âgés de 4 à 17 ans. Depuis sa création en août 2000, elle a investi plus de 32 millions de dollars dans ses programmes ainsi que par l'entremise de dons à plus de 870 organismes œuvrant pour le bien-être des enfants les plus vulnérables à travers le Québec. La Fondation réalise son mandat de deux façons : tout d'abord, par la mise en œuvre d'un projet phare unique - le programme BLEU BLANC BOUGE - qui consiste à construire des patinoires communautaires réfrigérées et multisports, de même que par l'octroi d'un soutien financier à des organismes dont les projets et les progammes permettent aux enfants d'adopter de saines habitudes de vie en étant plus actifs. Pour en savoir plus, visitez le fondation.canadiens.com.

