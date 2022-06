La Fondation Rideau Hall (FRH) lance une initiative pluriannuelle visant à accroître de manière considérable la représentation des enseignant.e.s autochtones à travers le Canada

Le financement de démarrage de la Fondation Mastercard contribuera à garantir qu'au moins 45 millions de dollars seront investis dans la formation des enseignant.e.s des Premières Nations, inuits et métis.

OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) annonce une initiative de formation des enseignant.e.s autochtones de la FRH vise à augmenter de 10 000 le nombre d'enseignant.e.s des Premières Nations, inuits et métis dans le système d'éducation et à permettre des changements systémiques en faveur d'opportunités d'emploi plus enrichissantes et durables pour les enseignant.e.s autochtones. Pour atteindre cet objectif, la FRH investira plus de 45 millions de dollars dans des stratégies communautaires et innovantes visant à augmenter la représentation des enseignant.e.s des Premières Nations, inuits et métis dans les salles de classe.

« La FRH entreprend ce travail parce que le besoin d'enseignant.e.s autochtones est répandu dans les communautés rurales et urbaines d'un océan à l'autre. Tout en étant une source de transformation pour les élèves et les communautés autochtones, les enseignant.e.s autochtones sont également important.e.s pour le processus de réconciliation du Canada. Nous travaillons pour allier et soutenir les parcours des nouveaux enseignant.e.s autochtones et favoriser une main-d'œuvre plus représentative dans les systèmes éducatifs de la maternelle à la 12e année », a déclaré Bill Mintram, directeur des relations avec les Autochtones et le Nord à la FRH.

Cette initiative sera soutenue par plusieurs partenaires, dont la Fondation Mastercard, qui a fait un investissement philanthropique important pour le futur impact de cette initiative.

« À la Fondation Mastercard, notre travail vise à soutenir les jeunes Autochtones dans leur parcours scolaire et professionnel, à la hauteur de leurs aspirations. Mise sur pied en collaboration avec la Fondation Rideau Hall, cette initiative contribue à la poursuite de ces deux objectifs de premier plan », a déclaré Jennifer Brennan, directrice des programmes canadiens de la Fondation Mastercard. « Nous nous sommes engagé.e.s à écouter les jeunes Autochtones et leurs communautés et à agir selon leurs directives. En offrant à une nouvelle génération d'éducateurs.trices autochtones l'occasion de réaliser son plein potentiel, nous contribuerons à la mise en place de systèmes éducatifs autochtones et à la création d'un avenir prometteur pour les apprenant.e.s autochtones. »

Cette initiative fondée sur les relations sera élaborée sous la direction du Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones, et sera coprésidé par des chefs de file reconnus à l'échelle nationale dans le domaine de l'éducation autochtone et les administrateurs du conseil d'administration de la RHF, Roberta Jamieson, OC, et le Dr Mark Dockstator. La RHF est impatiente de s'engager dans des partenariats avec des organisations de prestation clés avec des partenariats directs avec les principaux organismes de prestation et les facultés d'éducation de tout le Canada en vue de créer des parcours accessibles pour les Premières Nations, métis et inuits, durables et pertinents vers la profession d'enseignante.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec le Bureau du gouverneur général et avec ses nombreux partenaires, afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer.

Pour en savoir plus sur la FRH, rendez-vous sur www.rhf-frh.ca, et suivez-nous sur Twitter @RideauHallFdn .

À propos de la Fondation Mastercard

La Fondation Mastercard travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes d'Afrique et des communautés autochtones du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. C'est l'une des plus grandes fondations privées au monde dont la mission est de faire progresser l'apprentissage et de promouvoir l'inclusion financière pour créer un monde inclusif et équitable. La Fondation a été créée par Mastercard en 2006 en tant qu'organisation indépendante avec son propre conseil d'administration et sa propre direction. Pour plus d'informations sur la Fondation, veuillez visiter: www.mastercardfdn.org

