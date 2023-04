CALGARY, AB, le 13 avril 2023 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) accueille avec joie le généreux don de 7,5 millions de dollars de Don et Ruth Taylor et de la Taylor Family Foundation (TFF). Cet engagement financier soutiendra l'édification d'un meilleur Canada pour tous poursuivie par la FRH en mettant en relation les personnes qui croient en cet idéal avec les organisations et les causes concernées.

« Dès le départ, Don et Ruth Taylor et la Taylor Family Foundation nous ont solidement appuyés dans notre mission. Ce nouvel engagement amène leur investissement total dans la FRH au remarquable sommet de 26,8 millions de dollars depuis 2013. Grâce à leur philanthropie visionnaire, la FRH a pu croître jusqu'à devenir un organisme caritatif d'envergure nationale qui cherche à déployer le potentiel du Canada », a déclaré Teresa Marques, présidente et directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Ce partenariat renouvelé nous permettra de nourrir et de valoriser l'excellence canadienne, autant ici qu'à l'étranger, particulièrement dans les domaines de l'innovation et de la recherche. La générosité constante de la famille Taylor permettra aussi à la FRH de lancer de nouvelles initiatives qui stimulent la fierté en l'identité canadienne. Étant donné la croissance de la polarisation à l'échelle du pays, on ne saurait choisir un meilleur moment pour notre action. »

Plus précisément, le partenariat renouvelé avec la Taylor Family Foundation permettra à la FRH de consolider :

Le Défi innovation jeunesse Ingénieux+ : Donne aux jeunes de 14 à 18 ans les outils et les ressources pour innover.

Donne aux jeunes de 14 à 18 ans les outils et les ressources pour innover. Les Prix du Gouverneur général pour l'innovation : Soulignent l'excellence canadienne en innovation et inspirent la prochaine génération d'innovateurs.

Soulignent l'excellence canadienne en innovation et inspirent la prochaine génération d'innovateurs. Le Forum pour jeunes Canadiens : Familiarise la jeunesse avec les mécanismes de tous les ordres de gouvernement et promeut leur engagement dans la démocratie parlementaire canadienne.

Familiarise la jeunesse avec les mécanismes de tous les ordres de gouvernement et promeut leur engagement dans la démocratie parlementaire canadienne. L'Initiative pour l'excellence globale : En partenariat avec les universités canadiennes, aide à structurer la recherche et à valoriser l'excellence canadienne dans le monde.

En partenariat avec les universités canadiennes, aide à structurer la recherche et à valoriser l'excellence canadienne dans le monde. Le fonds pour les projets spéciaux : Permettra de mesurer et de stimuler la fierté à l'égard du Canada , et surtout de renforcer la cohésion sociale.

« Dès notre premier partenariat en 2013, nous savions que la Fondation Rideau Hall avait le potentiel de promouvoir le Canada et de rendre hommage à ceux qui contribuent de façon importante à l'essor de notre pays. Nous sommes enchantés de constater que la FRH accroît son influence et trouve de nouvelles approches pour unir les Canadiens dans la construction d'un Canada plus intelligent et bienveillant », ont commenté Don et Ruth Taylor, de la Taylor Family Foundation.

Le nouveau cadeau de la famille Taylor, très généreux, augmente d'autant l'influence potentielle de la FRH et permet d'accélérer le déploiement d'initiatives prioritaires d'édification de la nation alors que la Fondation entame sa prochaine décennie de service aux Canadiens. Les Taylor ont exprimé l'espoir que leur cadeau en inspire d'autres et qu'il illustre le rôle que jouent la philanthropie et la collaboration dans l'avancement du pays.

« Don et Ruth Taylor, ainsi que la Taylor Family Foundation, sont des phares pour le Canada. Leurs gestes philanthropiques ont renforcé leur communauté de Calgary et, par le partenariat avec la FRH, ils rayonnent dans tous les coins de notre merveilleux pays. Je suis extrêmement fier du travail accompli par la FRH depuis 10 ans, en bonne partie grâce à l'appui de la famille Taylor. Je demeure convaincu que ce partenariat continu va mener à de grandes réalisations pour tous les Canadiens », a renchéri David Johnston, le 28e gouverneur général du Canada et président du conseil d'administration de la FRH.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif enregistré qui réunit les idées, les gens et les ressources pour augmenter l'influence du Bureau du gouverneur général en tant qu'institution centrale de la démocratie canadienne. Œuvrant pour l'avancement du pays, la FRH tend à mettre en lumière l'excellence canadienne en collaborant avec des partenaires pour améliorer l'existence des gens, particulièrement pour leur permettre de réussir et de prospérer. Consultez le www.rhf-frh.ca/fr pour en savoir plus sur la FRH.

