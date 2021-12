MIAMI, 16 décembre 2021 /CNW/ - La fondation ReserveBlock (reserveblock.io) est la première plateforme en code source libre permettant la création d'une chaîne de blocs décentralisée centrée sur les jetons non fongibles (NFT), qui est gérée de façon indépendante et démocratise les NFT. Dès son lancement, le réseau activera un protocole évolutif axé sur les jetons utilitaires avec des fonctions en chaîne pour le stockage décentralisé, les contrats intelligents programmables, l'application des redevances en chaîne, et les fonctions en évolution des NFT qui permettent à quiconque d'utiliser le marché libre sans avoir recours à des autorités ou des places de marché centralisées, et ce, avec des frais de transaction presque nuls. Le réseau sera régi par une infrastructure de nœuds maîtres permettant une carboneutralité totale, sans que cela en compromette la fonctionnalité et l'utilité.

Le réseau fournira des portefeuilles d'origine aux créateurs. Ces portefeuilles seront accompagnés d'options tout au long du processus de monnayage, ainsi que de caractéristiques évolutives uniques qui permettent aux NFT d'évoluer bien au-delà de leur état actuel et des contrats intelligents programmables. Le système est conçu pour être à la portée de tous, que l'on ait ou non des connaissances en matière de codes. Ces caractéristiques permettent également aux NFT de transcender et de dépasser les cas d'utilisation existants, et de s'ouvrir à d'autres possibilités intéressantes et dynamiques en exploitant des caractéristiques uniques de fonctionnalité expérientielle, de fractionnement, de financement participatif, de collecte et d'engagement. De plus, le réseau permettra à chacun, peu importe ses connaissances en matière de codes, de créer ses propres places de marché grâce à des outils de type marché décentralisé qui permettent le partage, l'échange et le transfert par l'entremise de n'importe quelle plateforme sociale ou en ligne au sein de n'importe quelle communauté. Le protocole du réseau offre en outre une option évolutive pour les places de marché, les métavers, les marques et les développeurs existants grâce à l'interface de programmation (interface API) publique.

Ce réseau, qui a demandé plus d'un an de développement, est l'aboutissement du travail d'un collectif de commanditaires-fondateurs, chacun possédant une vaste expertise dans son domaine respectif, qu'il s'agisse des médias, du divertissement, de la technologie, des sports, de l'hôtellerie, des services bancaires ou des finances. Dirigée par The Reserve Label (thereservelabel.com), Texoware et le groupe technologique The Young Astronauts, qui en sont les commanditaires-fondateurs et commanditaires du développement initiaux, la fondation ReserveBlock a été entièrement autofinancée et est dépourvue de tout contrôle centralisé, garantissant ainsi un écosystème décentralisé idéal. Les commanditaires-fondateurs, au moyen de solutions médiatiques et technologiques, ont créé et réalisé un certain nombre de projets et de plateformes de grande envergure sur différents supports. Parmi leurs précédents projets figurent, entre autres, le lancement à grande échelle de studios cinématographiques, télévisuels et numériques, la création de solutions technologiques ainsi que la réalisation de campagnes de promotion de la marque pour et en collaboration avec Legendary Pictures, Bandito Brothers, Acte de bravoure (Act of Valor), Hot Wheels, The Concours Club, SEAL Team : cœur et courage de CBS (SEAL Team), la marine américaine, Ford, Hummer, BMW, Nike, Apple, Beats, Live Nation, Pepsi, Kodak, la Ligue majeure de baseball, la NFL, la NBA, Amazon, Viacom, Universal, Sony, Intel et Google. D'autres commanditaires-fondateurs ont déjà occupé des postes chez Amazon et Citigroup, ainsi que dans diverses agences sportives et médiatiques.

La fondation ReserveBlock diffusera son livre blanc et des renseignements sur les nœuds maîtres au cours des prochaines semaines. Les demandes de renseignements supplémentaires peuvent être faites directement par l'entremise de sa communauté Discord ou de son site Web à l'adresse reserveblock.io

Renseignements :

Site Web : reserveblock.io

Discord : https://discord.gg/PnS2HRETDh

Twitter : twitter.com/ReserveBlockIO

Instagram : instagram.com/reserveblockio

Github : github.com/ReserveBlockIO

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Chelsea Oliver - [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1710821/ReserveBlock_Foundation_Logo.jpg

