MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - La Fondation québécoise du cancer, en partenariat avec l'agence de création TANK Worldwide, a annoncé le lancement de l'initiative « Rabais pour la prévention du cancer » au Québec. La campagne « Rabais pour la prévention du cancer » représente un nouvel effort audacieux pour transformer la manière dont les gens au Québec abordent la santé en traduisant directement des données scientifiques sur la réduction du risque de cancer en économies tangibles sur les produits d'épicerie, rendant ainsi les choix de santé plus abordables et accessibles au point de vente.

Rabais pour la prévention du cancer (PRNewsfoto/TANK Worldwide)

S'appuyant sur une vaste recherche démontrant que jusqu'à 40 % des cas de cancer sont évitables grâce à des facteurs de mode de vie modifiables - y compris des choix alimentaires fondés sur des données probantes, une activité physique régulière et des expositions environnementales réduites - la campagne « Rabais pour la prévention du cancer » applique cette compréhension scientifique directement à la vie quotidienne. Son objectif principal est d'intégrer des stratégies de prévention dans les achats quotidiens, modifiant les comportements alimentaires, favorisant des conversations cruciales autour de la santé préventive et mettant en valeur l'attention que mérite la prévention du cancer. Chaque produit affichera clairement son pourcentage de rabais associé, accompagné d'un message clair et scientifiquement fondé, expliquant que ce rabais correspond directement à la réduction en pourcentage du risque de cancer lié à sa consommation dans le cadre d'une alimentation saine.

« Cette initiative traduit concrètement les connaissances scientifiques en matière de prévention du cancer, transformant les achats alimentaires en occasions d'éducation à la santé et de réduction tangible des risques », a déclaré Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. « Nous donnons aux Québécoises et Québécois les connaissances et les moyens financiers nécessaires pour faire des choix qui peuvent véritablement avoir un impact sur leur santé à long terme, en nous appuyant sur les plus récentes avancées scientifiques. »

« À une époque où l'information sur la santé peut sembler déroutante, nous avons relevé le défi de rendre la prévention simple, percutante et engageante », a ajouté Marty Martinez, Chef de la création chez TANK Worldwide. « Cette campagne témoigne de la manière dont la créativité peut faire le pont entre la science et les choix quotidiens. Nous n'offrons pas seulement un rabais, nous déclenchons un mouvement vers un avenir plus sain, un aliment à la fois. »

Une promotion en magasin « Rabais pour la prévention du cancer » aura lieu cette semaine à La Moisson, située au 360, rue Sicard, Sainte-Thérèse (QC) J7E 3X4, de 11 h à 15 h le 2 avril.

Pour plus d'information, la clientèle devrait chercher les emballages portant le sceau « Rabais pour la prévention du cancer » en magasin ou visiter https://rabaispreventioncancer.com/ pour en savoir plus sur la liste des aliments et leurs bienfaits. Joignez-vous à la conversation en ligne en utilisant le mot-clic #RabaisPreventionCancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 1979, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Gatineau, Lévis, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Rouyn-Noranda, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi son Programme de soutien en entreprise lorsque le cancer frappe au travail et de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec. Pour plus d'informations, visitez: cancerquebec.ca | Facebook : fqcancer

À propos de TANK Worldwide

TANK Worldwide, membre du groupe Ogilvy, est une agence de publicité mondiale à service complet, fondée sur la conviction que les grandes idées ont besoin de « bonne compagnie » pour s'épanouir. Basée à Montréal, Canada, avec des bureaux supplémentaires à New York, Toronto et Londres, l'agence est composée d'une équipe curieuse, brillante et sans prétention, dédiée à réaliser le plein potentiel des concepts créatifs. En transformant les contraintes en opportunités, TANK Worldwide crée des œuvres qui façonnent les marchés et changent des vies. Pour plus d'informations, visitez https://tankww.com/fr/.

Contact médias : Tara Mullins / [email protected]

Pour plus d'information sur la Fondation québécoise du cancer : Jennifer-Kim Noël / [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2948573/TANK_Worldwide_Cancer_Prevention_Discount_Campaign.jpg

SOURCE TANK Worldwide