La Fondation pour les communautés noires obtient l'intendance du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs de 200 millions $ du gouvernement fédéral

Un investissement sans précédent visant à autonomiser les organisations à but non lucratif et caritatives dirigées par des personnes noires, au service des personnes noires et axées sur les personnes noires va transformer des communautés partout au Canada.

TORONTO, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il confiait l'intendance de son Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs à la Fondation pour les communautés noires (FPCN). Cet investissement sans précédent de 200 millions de dollars aura un impact positif sur des organisations à but non lucratif et caritatives dirigées par des personnes noires, au service des personnes noires et axées sur les personnes noires de partout au pays, en leur donnant le pouvoir économique de créer, de soutenir et de développer des idées et des projets transformateurs générés par les communautés noires.

« Au nom du conseil d'administration et du personnel de la FPCN, ainsi que des communautés noires canadiennes de partout au pays, nous sommes heureux d'accepter ce fonds de dotation du gouvernement fédéral », se réjouit Gladys Ahovi, présidente et directrice générale de la FPCN. « La FPCN a été honorée de profiter de l'extraordinaire soutien de la communauté et de recevoir plus de 830 lettres d'appui en réponse à notre proposition visant l'intendance du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs du gouvernement fédéral. Nous nous réjouissons de travailler de façon collaborative avec d'autres organisations au service des personnes noires pour réaliser des projets qui viendront directement profiter aux communautés noires du Canada et amélioreront leurs perspectives sociales et économiques. »

« La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Notre gouvernement reconnaît les obstacles systémiques que les personnes noires et leurs communautés respectives doivent continuer à surmonter », indique l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion. « Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs permettra d'offrir du soutien direct à des organisations à but non lucratif et caritatives dirigées par des personnes noires, au service des personnes noires et axées sur les personnes noires de partout au pays pour contribuer à construire un Canada plus inclusif et plus équitable où personne n'est laissé pour compte. »

Les organisations à but non lucratif et caritatives dirigées par des personnes noires jouent un rôle critique pour mettre fin au racisme anti-noir et les inégalités partout au pays. Cependant, comme le concluait le rapport de recherche Non financé de la FPCN, les organisations communautaires dirigées par des personnes noires et au service des personnes noires sont systématiquement sous-financées dans le secteur philanthropique canadien. Seules 6 des 40 fondations privées et publiques examinées dans le cadre de l'étude finançaient des organisations au service des personnes noires en 2017 et 2018. De plus, les subventions accordées à des organisations au service des personnes noires représentaient à peine 0,7 % du total des sommes données pendant ces deux exercices.

« Nous célébrons le caractère historique de ce fonds de dotation et reconnaissons l'engagement profond envers la communauté qu'il requiert », dit Djaka Blais, présidente du conseil d'administration de la FPCN. « Notre travail commence maintenant. »

Les personnes noires du Canada réclament une nouvelle approche à la philanthropie qui reflète la communauté desservie. La FPCN a l'expérience de répondre à ces aspirations, ayant établi des partenariats avec des organisations comme la MLSE Foundation, Bon départ et Laidlaw pour distribuer jusqu'à maintenant plus de 800 000 $ en subventions, des efforts que nous poursuivons grâce à nos propres projets. La FPCN misera sur cette expérience pour mettre en œuvre des partenariats et des solutions innovatrices pour maximiser le potentiel du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Par exemple, la FPCN a déjà conclu un protocole d'entente avec des organisations noires de premier plan pour appuyer notre administration du fonds de dotation, y compris des prêteurs et des investisseurs comme FACE, Groupe 3737 et BKR. De plus, dans le cadre de notre proposition, la communauté philanthropique s'est engagée à recueillir 201 millions de dollars supplémentaires - un engagement métamorphosant.

Nous remercions le gouvernement du Canada avoir réalisé son engagement de créer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, voué à l'appui d'organisations à but non lucratif et caritatives dirigées par des personnes noires et au service de projets sociaux et visant la jeunesse.

« Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs constitue une occasion remarquable d'améliorer l'infrastructure et le bien-être économique des personnes noires au Canada. Nous rendons hommage au leadership de la Fondation pour les communautés noires pour sa détermination tenace à gérer ces ressources et à poursuivre le travail de nos ancêtres. Il s'agit d'une victoire phénoménale pour les communautés noires de partout au Canada. Nous nous engageons résolument à appuyer ce travail et à offrir notre appui à la FPCN au meilleur de nos capacités. »

-- Victor Beausoleil, directeur administratif, Social Economy Through Social Inclusion (SETSI)

« Après la publication du rapport Non financé par la Fondation pour les communautés noires (FPCN) et ses conclusions mettant en lumière les problèmes socioéconomiques des personnes noires au Canada, Groupe 3737 appuie fièrement sa nomination pour la gestion du Fonds de dotation philanthropique. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec elle, en synergie, à créer un Canada plus inclusif et équitable. »

-- Louis-Edgar Jean-François, CPA, directeur général, Groupe 3737

« La Vancouver Foundation est fière d'appuyer la Fondation pour les communautés noires (FPCN) et sa proposition primée pour la gestion du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. La FPCN est une leader dans le domaine de la subvention participative ancrée dans la communauté et occupe une place unique pour appuyer les communautés noires de partout au Canada dans l'atteinte de solutions créées par elles. »

-- Kevin McCort, président et directeur général, Vancouver Foundation

Au sujet de la Fondation pour les communautés noires

La Fondation pour les communautés noires investit dans le changement, en travaillant aux côtés de la communauté canadienne, des organisations philanthropiques, politiques et commerciales pour s'assurer que les organisations à but non lucratif, caritatives et communautaires dirigées par des personnes noires, au service des personnes noires et axées sur les personnes noires ont les ressources et les infrastructures durables dont elles ont besoin pour avoir un impact significatif.

