La Fondation pour la langue française lance l'appel à projets 2026 du Fonds Langelier

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Fondation pour la langue française annonce l'ouverture de l'appel à projets 2026 du Fonds Langelier, un programme de soutien destiné à appuyer des initiatives qui favorisent la vitalité et le rayonnement du français au Canada, hors du Québec.

Créé afin de soutenir des projets porteurs au sein des communautés francophones et francophiles, le Fonds Langelier vise à encourager des initiatives concrètes contribuant à la promotion, à la transmission et à l'usage du français dans différents milieux.

Les organisations à but non lucratif, institutions et groupes engagés dans la promotion du français, situés au Canada en dehors de la province du Québec, sont invités à soumettre leur candidature. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un soutien financier permettant de concrétiser des actions ayant un impact durable sur les communautés.

Le Fonds Langelier soutient des projets variés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, de l'environnement ou du développement communautaire, à condition qu'ils contribuent de manière significative à la vitalité de la langue française.

Par cet appel à projets, nous souhaitons soutenir des initiatives qui font vivre le français au quotidien et qui renforcent les liens au sein des communautés francophones et francophiles à travers le pays.

Les organisations intéressées peuvent consulter les critères d'admissibilité et soumettre leur projet dès maintenant. La date limite pour déposer une candidature est fixée au 31 mars 2026.

Pour en savoir plus sur le Fonds Langelier et accéder au formulaire de candidature :

https://fondationlanguefrancaise.org/appel-a-projets-2026/

À propos de la Fondation pour la langue française

La Fondation pour la langue française a pour mission de soutenir des initiatives qui contribuent à la promotion, au rayonnement et à la vitalité du français. Par ses programmes et ses actions, elle appuie des projets qui favorisent l'usage du français et renforcent les communautés francophones et francophiles.

