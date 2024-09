MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation Olo est fière de recevoir la reconnaissance « Aliments du Québec au menu » de l'organisme d'Aliments du Québec, mandataire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ce programme vise à valoriser les produits du Québec qui se retrouvent dans nos assiettes.

Plus précisément, c'est grâce à l'offre alimentaire du suivi Olo que l'organisation a réussi à décrocher cette reconnaissance. Rappelons que ce dernier consiste en un accompagnement personnalisé et une intervention nutritionnelle auprès des familles en situation de vulnérabilité économique. Il offre entre autres une aide directe sous forme de coupons échangeables contre des aliments nutritifs. Cette initiative relève à la fois de la sécurité alimentaire et de la saine alimentation, puisque les produits proposés sont soigneusement choisis pour leur valeur nutritive. Alors que les œufs, le lait et les légumes surgelés sont remis à la future maman, la purée de viande, les céréales pour nourrisson, le tofu et le pain sont offerts après la naissance.

Annuellement, c'est près de 350 000 coupons qui circulent dans les épiceries, pharmacies et dépanneurs du Québec. Concrètement, à l'aide de précieux partenaires, la Fondation Olo offre gratuitement, chaque année, près de 350 000 produits alimentaires d'ici.

En plus d'être motivée par la réduction des inégalités alimentaires et sociales dans les 1 000 premiers jours, de la grossesse aux deux ans de l'enfant, la Fondation Olo a à cœur de s'approvisionner localement. Au fil du temps, opter pour des achats de proximité est devenu une habitude bien ancrée au sein de l'organisation. En choisissant des entreprises d'ici, la Fondation Olo profite de son réseau pour les faire rayonner à travers le Québec. En proposant une offre accessible, nutritive et locale, elle assume une place dans l'univers alimentaire.

La Fondation Olo s'engage à renouveler cette reconnaissance auprès d'Aliments du Québec et maintenir une offre à saveur locale en multipliant ses partenariats avec des entreprises d'ici.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours de l'enfant, de la grossesse jusqu'à ses deux ans, une période cruciale pour son développement. En agissant tant dans le réseau de la santé et des services sociaux avec le suivi Olo, auprès des organisations de la communauté et des communautés autochtones, la Fondation Olo lutte contre trois barrières à la saine alimentation : l'accès aux aliments, les connaissances en alimentation et les capacités de mobilisation. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec et participe à prévenir les inégalités alimentaires tout en atténuant leurs conséquences.

