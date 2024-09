La Fondation Miriam lance une campagne de financement majeure pour son 50e anniversaire avec l'objectif de recueillir un million de dollars

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire, la Fondation Miriam lance une campagne de financement majeure pour recueillir des fonds destinés à offrir des services et des programmes spécialisés, répondant ainsi aux besoins croissants d'un nombre toujours plus élevé de personnes. En tant que principale organisation au Québec dédiée au financement de services complets et personnalisés pour soutenir les personnes de tous âges ayant des troubles de neurodéveloppement, tels que le trouble du spectre de l'autisme (TSA) et la déficience intellectuelle (DI), ainsi que leurs familles et leurs proches, la Fondation vise à accroître son impact dans la communauté et à soutenir davantage de personnes grâce à cette campagne d'un million de dollars.

« Nous nous sommes fixé un objectif de financement ambitieux lors de cette première campagne d'envergure, qui culminera avec la soirée-bénéfice du 7 novembre. Mais l'objectif de cette campagne du 50e anniversaire va bien au-delà de la collecte de fonds; nous visons à accroître l'impact et la notoriété de la Fondation. Je suis convaincu qu'avec l'appui de nos partenaires, donateurs et nombreux membres bénévoles des comités, nous atteindrons cet objectif », a déclaré le président-directeur général de Miriam, Warren Greenstone.

Comment contribuer à la campagne

Les particuliers et les entreprises sont invités à faire un don via le site web ou à participer à l'événement-bénéfice qui se tiendra le 7 novembre 2024, à 18 h 30, à la Maison Principale (872, rue du Couvent, Montréal). Cette soirée s'inscrit dans les célébrations marquant cinq décennies d'engagement et de réalisations, avec un programme spécial mettant en lumière la mission de la Fondation et son impact positif dans la communauté. La Fondation a préparé un forfait spécial de commandites et de visibilité pour que les partenaires jouent un rôle central dans la construction d'un avenir meilleur pour notre communauté -- un avenir qui va bien au-delà de cette soirée.

Récemment nommé à la présidence du conseil d'administration de la Fondation, Jean-Claude Gravel a affirmé : « Je suis fier que Miriam soit la première organisation dédiée à l'autisme à célébrer un tel anniversaire! Plus que tout, nous souhaitons mobiliser la communauté dans nos activités de collecte de fonds pour ce 50e anniversaire afin de générer le soutien qui nous permettra d'offrir des services et des programmes essentiels pour les 50 prochaines années. »

Depuis sa création en 1973, la Fondation Miriam a recueilli et investi plus de 75 millions de dollars, et a aidé plus de 8 000 personnes ayant un TSA ou une DI, ainsi que leurs familles et leurs proches. Les fonds recueillis durant la campagne seront alloués au Centre d'apprentissage et de recherche Gold de Miriam, aux activités de formation avec les partenaires, ainsi qu'à la MateriaTech, une banque de ressources unique offrant près de 5 000 outils et contenus ludiques et éducatifs conçus pour stimuler le développement.

La Fondation joue un rôle essentiel dans l'écosystème des services en recueillant des fonds pour offrir des services et programmes spécialisés à un tarif réduit afin d'en augmenter l'accessibilité pour un plus grand nombre de personnes; en maintenant les infrastructures et en soutenant l'acquisition d'équipements; ainsi qu'en finançant la recherche et l'innovation qui permettent à ses experts d'offrir des services personnalisés et à la fine pointe de la technologie.

À propos de la Fondation Miriam

Fondée en 1973, la Fondation Miriam se consacre à la collecte de fonds pour la création et le maintien de programmes d'intervention clinique, récréative et éducative innovants offerts au Centre d'apprentissage et de recherche Gold et dans les organisations affiliées. La Fondation Miriam croit fermement que chaque personne a droit à un environnement stimulant, à un soutien familial, à un réseau social, à des activités récréatives, et à des soins de santé adaptés à ses besoins spécifiques. L'objectif ultime est de s'assurer que chaque personne qui fréquente le Centre d'apprentissage et de recherche Gold puisse s'épanouir et atteindre son plein potentiel.

Pour en savoir plus, visitez : miriamfoundation.ca

SOURCE Fondation Miriam

Pour planifier une entrevue avec Warren Greenstone ou obtenir des informations sur l'événement et Miriam, veuillez contacter : Éric Dumoulin, Conseiller en communication et relations publiques, [email protected] / 438-884-3931