- Pete Sheffield, directeur du développement durable d'Enbridge.

La diffusion en direct est l'occasion pour le public de participer à une série de sessions, d'entendre les présentations et d'interagir avec les panélistes du Sommet. Le programme de diffusion en direct des trois jours inclura la cérémonie d'ouverture, plusieurs ateliers dédiés aux jeunes, des allocutions, les tables rondes et la Déclaration d'Halifax.

Non seulement Enbridge, notre partenaire de diffusion en direct du Sommet, offre une plate-forme interactive conçue sur mesure, mais au Jour 2 du Sommet, l'entreprise présentera également une session intitulée Les Noirs dans les secteurs de la science et de la technologie, un panel très attendu qui brise les préjugés en mettant en lumière les intérêts et les succès des professionnels et étudiants noirs dans ces filières qui réfléchiront à la manière de faire tomber les barrières et témoigneront de leurs expériences.

L'accès à la diffusion en direct pour toute la durée du Sommet coûte 45$ avec des modules complémentaires pour une optimisation de l'expérience en ligne. Faites partie du mouvement et inscrivez-vous à https://www.blackcanadiansummit.ca/fr.

Le Sommet offre une occasion précieuse d'échanger y compris sur des questions sensibles. Cet espace sûr et courageux où les communautés noires viendront partager leurs histoires et le feront avec un souci de vérité est un puissant cercle de parole, de fierté, d'affirmation, de sensibilisation et de mobilisation. Nous partons de loin, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

- La très honorable Michaëlle Jean

Avec la Déclaration d'Halifax, berceau de la présence noire au Canada, les délégués voudront témoigner des perspectives et des attentes exprimées par les communautés noires du Canada, défiant le statu quo, les politiques coloniales et racistes qui ont ostracisé des populations entières historiquement exclues et marginalisées. Nous joignons nos idées et nos voix pour dire et partager notre histoire collective, exiger des mesures pour un Canada véritablement juste et équitable. Le Sommet, placé sous les auspices de la « Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) : Reconnaissance, Justice, Développement » proclamée par l'ONU, Dre Natalia Kanem, sous-secrétaire générale et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP-UNFPA), est impatiente de nous rejoindre à Halifax avec toute une délégation onusienne qui souhaite attester de l'importante mobilisation au Canada en faveur de l'éradication de la discrimination raciale systémique.

Le Sommet pancanadien des communautés noires n'aurait pas été possible sans le formidable soutien de nombreux partenaires. La Fondation est infiniment reconnaissante d'avoir pu compter sur son commanditaire principal, le Groupe financier Banque TD à travers son programme La Promesse TD Prêts à agir. Nous remercions également tous nos autres précieux partenaires : Enbridge, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, les Affaires afro-néo-écossaises (African Nova Scotian Affairs) et le gouvernement provincial de la Nouvelle Écosse, la Commission canadienne de l'UNESCO, Exportation et Développement Canada, Majda International, la Fondation canadienne des relations raciales, Sobeys et la Dream Legacy Foundation. La Fondation tient à remercier également des alliés essentiels tels que la Fédération des Canadiens noirs, le Conseil canadien des relations raciales, la Ville d'Halifax, le Conseil des arts du Canada, le groupe Definity, la Black Business Initiative, l'institut Delmore « Buddy » Day Learning Institute. Nous tenons à saluer également la généreuse contribution à titre personnel de Robert et Maria Peck, ainsi que celle de John Beck notre « champion jeunesse » qui finance la participation de 400 jeunes au Sommet. La Société CBC/Radio-Canada est le média partenaire de l'édition 2022 du Sommet.

À propos de la Fondation Michaëlle Jean

La Fondation Michaëlle Jean est née de l'action de la 27ième Gouverneure générale du Canada, tout au long de son mandat (2005-2010), avec l'engagement indéfectible de son époux Jean-Daniel Lafond, philosophe-cinéaste et écrivain, pour mettre spécifiquement en relief les initiatives citoyennes portées par la jeunesse partout au Canada. La Fondation, créée en 2011, est un organisme caritatif national qui s'appuie sur un modèle d'intervention unique, basé sur le pouvoir des arts pour le changement social, le dialogue, l'innovation, l'éducation, la créativité et l'entrepreneuriat social, comme autant de catalyseurs pour agir aux côtés des jeunes Canadiennes et Canadiens qui luttent contre l'exclusion.

PROGRAMME DE DIFFUSION EN DIRECT DU SOMMET

Jour 1 ︱ Vendredi , 29 juillet

Les jeunes seront très présents au Sommet. Le public en ligne pourra prendre le pouls de leurs perspectives et initiatives vigoureusement engagées pour l'éradication de la discrimination raciale, participer aussi avec eux à des ateliers d'arts interactifs percutants ainsi qu'à ceux consacrés à une boîte à outils inédite pour agir contre le racisme. La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse et la Fondation canadienne des relations raciales présenteront la Table ronde sur les droits de la personne, les efforts et les initiatives des communautés noires canadiennes.

Les délégués et le public en ligne seront officiellement accueillis lors de la cérémonie d'ouverture, d'abord tout spécialement par l'honorable Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Suivront les allocutions d'ouverture prononcées par la très honorable (LTH) Michaëlle Jean et la jeune militante Vanessa Hartley qui donneront le ton au sommet.

Jour 2 ︱ Sa medi 30 juillet

La journée commencera par une séance plénière d'ouverture avec les coprésidents du Sommet, Vanessa Fells et DeRico Symonds. Elle sera suivie d'une Conversation avec des acteurs de changement entre Stephan James et Shamier Anderson, co-fondateurs de la Black Academy, avec Fabienne Colas, fondatrice de divers festivals de films. Le Sommet battra son plein avec ces sessions très attendues : Parlons de la santé des Noirs, Briser les barrières du racisme systémique en éducation - du primaire à la 12e année, la Table ronde sur les gens d'affaires noirs, Identité noire et expression créative Les Noirs dans les secteurs de la science et de la technologie, Au-delà de Black Lives Matter « La vie des Noir.es compte » - Activisme transformateur et construction de la beauté, et « Et si… » : Réinventer l'avenir du logement abordable pour les Canadiens noirs, une table ronde pour repenser l'avenir du logement abordable du point de vue des communautés noires.

Jour 3 ︱ Dimanche 31 juillet

Le point culminant du Sommet sera l'adoption et la proclamation de la Déclaration d'Halifax qui rassemblera les points importants des discussions et délibérations, recommandations et attentes, complétés par les propos de LTH Michaëlle Jean. Cette diffusion en direct exceptionnelle pourra être suivie de partout au Canada en présence également de la délégation spéciale des Nations Unies qui s'assurera de la répercuter à l'échelle mondiale.

