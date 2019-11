La Fondation Lionel-Groulx rend hommage à Claude Béland

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec la plus grande tristesse que la Fondation Lionel-Groulx a appris le décès hier de Claude Béland, qui a été de 2008 à 2015 le président de son conseil d'administration.

Jacques Girard, qui a succédé à Claude Béland à la présidence du conseil, lui rend un hommage hautement mérité et tient à souligner au nom des membres du conseil, ainsi que des membres, des partenaires et du personnel de la Fondation, « la contribution exceptionnelle de ce grand humaniste non seulement au développement économique et social du Québec moderne, mais aussi à la défense sans relâche des valeurs démocratiques et coopératives dans notre société, et à la promotion active de notre histoire nationale ».

Pierre Graveline, directeur général de la Fondation, rappelle que « c'est sous la présidence de Claude Béland et sous son impulsion que la Fondation s'est transformé avec succès en un organisme de promotion de l'histoire, de la langue et de la culture de la nation québécoise ». Il rappelle également que Claude Béland a été fait membre honoraire de la Fondation Lionel-Groulx en juin 2017.

La Fondation Lionel-Groulx exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Claude Béland.

www.fondationlionelgroulx.org

SOURCE La Fondation Lionel-Groulx

Renseignements: Contact médias : Pierre Graveline, directeur général de la Fondation Lionel-Groulx, Tél. : 514 271-4759 poste 222, Courriel : pgraveline@fondationlionelgroulx.org

Related Links

www.fondationlionelgroulx.org