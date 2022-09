La Fondation Le Pilier célèbre le 20e anniversaire du Centre Marcelle et Jean Coutu

LAVAL, QC, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ce 22 septembre, la Fondation Le Pilier a célébré le 20e anniversaire de son Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC) à Laval. Depuis 2002, la Fondation y offre trois volets de services communautaires spécialisés, soit les activités adaptées, le répit spécialisé et l'hébergement en alternance autisme-jeunesse, à plusieurs personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle et/ou physique ou un trouble du spectre de l'autisme.

De gauche à droite : M. Sylvain Fontaine, Président de la Fondation Le Pilier; M. Guy Bibeau, Directeur des programmes en DI-TSA et DP, Centre intégré de santé et de services sociaux Laval (CISSS Laval); Mme Sandra El-Helou, Conseillère municipale, Responsable de l’Accessibilité universelle, Ville de Laval; Mme Anabela Monteiro, Directrice de bureau de circonscription et conseillère politique de l’actuel député de Vimont; M. Jean Rousselle, Député de Vimont; Mme Valérie Gagnon-Paradis, Ambassadrice de la Fondation Le Pilier; Mme Marie-Josée Coutu, Présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu et marraine d’honneur du CMJC; Mme Julie D’Amours, Directrice, Fondation D’Amours; Mme Marie-Ève D’Amours, Trésorière Fondation D’Amours; M. Pierre Bélanger, Directeur général de la Fondation Le Pilier; Jonathan Turcotte-Le Breton, Ambassadeur de la Fondation Le Pilier. (Groupe CNW/Fondation Le Pilier)

Cette célébration s'est déroulée au CMJC, en compagnie de : M. Jean Rousselle, Député de Vimont; Mme Anabela Monteiro, Directrice de bureau de circonscription et conseillère politique de l'actuel député de Vimont; Mme Sandra El-Helou, Conseillère municipale, Responsable de l'Accessibilité universelle, Ville de Laval; M. Guy Bibeau, Directeur des programmes en DI-TSA et DP, Centre intégré de santé et de services sociaux Laval (CISSS Laval); Mme Marie-Josée Coutu, Présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu et marraine d'honneur du CMJC; M. Sylvain Fontaine, Président de la Fondation Le Pilier; M. Pierre Bélanger, Directeur général de la Fondation Le Pilier; Mme Johanne Desjardins, Directrice exécutive, Philanthropie, développement et communications, de la Fondation Le Pilier; et plusieurs autres invités.

La Fondation Le Pilier tient donc à remercier chaleureusement tous ses précieux collaborateurs ayant contribué au bien-être des personnes handicapées fréquentant le CMJC depuis 20 ans. Un merci particulier à la Fondation Marcelle et Jean Coutu et à la Fondation Sandra et Alain Bouchard pour leur contribution au cours des dernières années.

« En appuyant la Fondation Le Pilier depuis plusieurs années, nous sommes heureux de répondre aux besoins de la communauté en favorisant, au Centre Marcelle et Jean Coutu, l'accessibilité aux services spécialisés pour les personnes handicapées, jeunes ou adultes, et leurs proches », a mentionné Mme Marie-Josée Coutu, Présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu et marraine d'honneur du CMJC.

La Fondation a également profité de l'occasion pour dévoiler l'agrandissement de sa Salle Snoezelen ayant des bienfaits thérapeutiques auprès des personnes ayant des besoins particuliers. Un merci particulier à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, à la Fondation D'Amours et à la Fondation TELUS pour un futur meilleurMD pour leur généreuse contribution au développement de la Salle Snoezelen.

À propos de la Fondation Le Pilier :

La Fondation Le Pilier a pour mission depuis 37 ans d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle, un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique, sans oublier les bienfaits pour leurs proches. Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier c'est plus de 200 employés dévoués pour le mieux-être de personnes handicapées qui travaillent au quotidien auprès de 110 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autisme-jeunesse et d'activités adaptées au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. La Fondation remercie ses donateurs qui, depuis sa création en 1985, l'ont soutenue dans sa mission.

Pour faire un don :

Il est possible de faire un don à la Fondation Le Pilier, par la poste, à l'adresse suivante :

425, place Jean Coutu, Laval (Québec), H7H 3C8 ou en ligne à : www.lepilier.org

