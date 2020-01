La fondation La Patrie gravée sur le cœur annonce les bénéficiaires du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur, qui soutient des initiatives en santé mentale destinées à la communauté militaire

TORONTO, le 29 janv. 2020 /CNW/ - La fondation La Patrie gravée sur le cœur a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur de 2019. Dix organisations qui offrent du soutien en santé mentale aux membres en service des Forces armées canadiennes, aux vétérans et à leurs familles ont reçu des dons pour appuyer leur important travail. Le Fonds d'un million de dollars, mis sur pied en 2013 en partenariat avec Bell Cause pour la cause, est une initiative pluriannuelle qui offre du soutien aux programmes en santé mentale destinés aux militaires et aux vétérans partout au pays. À ce jour, nous avons distribué 100 dons, qui ont permis de fournir des ressources qui changent des vies.

Les programmes qui ont reçu du financement offrent une vaste gamme de services de soutien, y compris des ateliers sur la santé mentale, des formations en prévention du suicide et en intervention, des séances instructives de pleine conscience et de musicothérapie, du soutien pour les jeunes en crise et des activités de développement de compétences destinées aux enfants de familles de militaires, offertes par l'entremise de cours et de séances en classe.

« La Patrie gravée sur le cœur est déterminée à soutenir les besoins en santé mentale de ceux qui servent courageusement le Canada et des familles qui les entourent, a affirmé Nick Booth, chef de la direction de la fondation La Patrie gravée sur le cœur. L'équipe de Bell Cause pour la cause a le même objectif que nous, c'est-à-dire mettre en place et améliorer des programmes en santé mentale destinés aux militaires et aux vétérans. Nous sommes immensément fiers et reconnaissants de nous associer avec elle dans le cadre de cette initiative importante. »

« Bell Cause pour la cause est honorée de soutenir la santé mentale des militaires canadiens, des vétérans et de leurs familles par l'entremise du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur, a dit Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous félicitons tous les bénéficiaires du Fonds pour leur engagement à créer un véritable changement dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui servent notre pays. »

« Nous sommes reconnaissants de recevoir un don du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur pour appuyer la formation sur le système de soutien par les pairs en cas de traumatisme, a souligné Dave Gallson, directeur général national de la Société pour les troubles de l'humeur du Canada. Il n'y a rien de tel que d'être entouré de personnes qui sont passées par les mêmes épreuves et qui transmettent leur savoir et leur expérience. Le programme de soutien par les pairs en cas de traumatisme aide les vétérans et leurs familles à guérir. Il leur fournit les outils de base pour qu'ils fassent appel au soutien de leurs pairs, de manière à ce qu'ils préservent leur bien-être et qu'ils s'aident mutuellement à vivre des vies bien remplies. »

Les bénéficiaires du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur de 2019 sont :

Le Centre de ressources pour les familles militaires de la 4 e Escadre, de Cold Lake , en Alb. : des programmes de prévention du suicide et d'intervention

Escadre, de , en Alb. : des programmes de prévention du suicide et d'intervention Jeunesse, J'écoute : un service de clavardage national destiné aux jeunes de familles militaires

La Société pour les troubles de l'humeur du Canada : un programme de formation de deux jours sur le système de soutien par les pairs en cas de traumatisme au Qc, en Ont. et en Alb.

: un programme de formation de deux jours sur le système de soutien par les pairs en cas de traumatisme au Qc, en Ont. et en Alb. Le Centre de ressources pour les familles militaires du Nouveau-Brunswick, à Oromocto , au N.-B. :« Petites personnes, grosses émotions : intelligence émotionnelle pour les enfants » et « Éducation de l'enfant ayant un trouble oppositionnel avec provocation »

, au N.-B. :« Petites personnes, grosses émotions : intelligence émotionnelle pour les enfants » et « Éducation de l'enfant ayant un trouble oppositionnel avec provocation » L'Association Princess Patricia's Canadian Light Infantry : des ateliers sur la sensibilisation à la santé mentale et au suicide en Alberta

La Fondation du prince au Canada : Opération Entrepreneur, un projet national de formation en santé mentale

: Opération Entrepreneur, un projet national de formation en santé mentale La Fondation québécoise des vétérans : des programmes de récréothérapie et d'art-thérapie à l'hôpital Sainte-Anne à Montréal et à Longueuil

à Montréal et à Racines de l'empathie : un programme visant à prévenir l'intimidation et l'agressivité tout en favorisant une santé mentale positive chez les enfants des familles militaires (Î.-P.-É., N.-B., T.-N.-L., Alb. et C.-B.)

Le Centre de ressources pour les familles militaires de Toronto : thérapie par le jeu pour les enfants et leur famille

: thérapie par le jeu pour les enfants et leur famille Le Réseau de transition des vétérans : un programme national de formation paraprofessionnelle

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur de 2019, veuillez visiter https://truepatriotlove.com/fr/fonds_bell_lpgc_fund_beneficiaires/

La Journée Bell Cause pour la cause a lieu aujourd'hui

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation aujourd'hui en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin de favoriser la sensibilisation et la prise d'actions en faveur de la santé mentale. Bell verse 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des communications suivantes réalisées lors de la Journée Bell Cause pour la cause, et cela, sans que les participants n'aient à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie :

Appels : chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse . Facebook : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause. Instagram : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause .

. Snapchat : chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada .

Au sujet de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur

Fondée en 2009, la Fondation La Patrie gravée sur le cœur est devenue un chef de file au Canada en ce qui concerne le soutien de la communauté militaire. La Fondation sensibilise le public aux défis entourant le service militaire et finance des programmes de soutien aux militaires actifs des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants et à leurs familles, qui améliorent leur mieux-être, facilitent leur réadaptation et leur guérison, favorisent leur réintégration dans la communauté après leur service et appuient les enfants et les conjoints de ceux et de celles qui ont servi. Depuis sa création, La Patrie gravée sur le cœur a fourni plus de 28 millions de dollars pour financier la recherche innovatrice et le soutien de 825 programmes communautaires à l'échelle du pays, ce qui a aidé à changer la vie de plus de 30 000 militaires, anciens combattants et membres de leurs familles. Pour en savoir plus, consulter www.truepatriotlove.com/fr.

