La Fondation Jeunes en Tête souhaite mobiliser l'ensemble de la population pour la santé mentale des ados

« En 20 ans d'existence, c'est la première fois que la Fondation réoriente ses efforts et s'adresse à l'ensemble de la population. Habituellement, nous offrons des ateliers sur la santé mentale à travers les écoles du Québec, mais cette fois-ci, nous avons jugé essentiel de rendre accessible à tous du contenu pertinent afin d'augmenter l'impact de la société sur la santé mentale des jeunes. En cette période de crise sanitaire, le stress et l'anxiété ne cessent d'augmenter chez les adolescents et nous devons faire un effort collectif pour les accompagner », explique la directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête, Mélanie Boucher.

Très complètes et développées en collaboration avec des psychiatres, psychologues, pédagogues et éducatrices spécialisées, la Fondation propose deux trousses numériques disponibles gratuitement sur le site https://fondationjeunesentete.org : la Trousse Jeunes et la Trousse Adultes.

Ces trousses se distinguent par leur contenu riche et très facile à appliquer. Les conseils pratiques permettront de trouver les clés d'une santé mentale saine pour les ados et guideront les adultes et le personnel scolaire qui veulent les aider. Des trucs et astuces, des vidéos, des quiz, des exercices de pleine conscience, des renseignements entourant l'estime de soi et des pratiques de communication positive sont notamment proposés.

« La Fondation Jeunes en Tête a développé un solide réseau d'experts qui sait comment rejoindre les jeunes et aider les familles. En cette période de pandémie, ces trousses sont de véritables outils bienveillants, surtout qu'il y a une forme de vulnérabilité qui s'est installée chez plusieurs personnes », ajoute le comédien Jean-Nicolas Verreault, porte-parole de la Fondation Jeunes en Tête, dont la fille Mia est aux prises avec des troubles d'anxiété généralisée.

Un besoin de financement en ces temps de crise

En ces temps difficiles, une bonne façon d'encourager la Fondation Jeunes en Tête est de se procurer des couvre-visages lavables et réutilisables. En plus d'être un accessoire indispensable en temps de pandémie, les profits iront directement à la cause de la santé mentale chez les jeunes! Fabriqués localement par la marque Kize, les masques possèdent deux couches protectrices et assurent un maximum de confort et de durabilité. Ils sont disponibles directement sur https://fondationjeunesentete.org, en lot de 3 couvre-visages ou de 5 avec une variété de trois couleurs.

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Chaque année, elle parcourt les écoles secondaires du Québec avec ses ateliers de prévention à la dépression et à l'importance de cultiver une bonne santé mentale. Elle crée également une synergie entre les acteurs de l'aide à la jeunesse afin de maximiser son impact commun auprès des adolescents.

