MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - En ce Mois du cœur, la Fondation Jacques-de Champlain s'engage à informer la population québécoise de l'existence de l'application DEA-Québec pour encourager les téléchargements durant le mois de février. La campagne « Fais battre des cœurs, télécharge l'appli DEA-Québec ! » permettra de démystifier ce qu'est un DEA, d'expliquer l'importance de télécharger l'application mobile qui répertorie les appareils DEA, et d'utiliser les défibrillateurs lors d'un arrêt cardiorespiratoire.

Fais battre des coeurs, télécharge l'appli DEA-Québec (Groupe CNW/La Fondation Jacques-de Champlain)

Un défibrillateur externe automatisé (DEA) peut faire la différence entre la vie et la mort lors d'un arrêt cardiaque. Accessible à tous, toute personne peut utiliser cet appareil mobile à batterie pour réanimer une personne en détresse cardiaque. Une formation n'est pas nécessaire pour utiliser le DEA. En branchant les électrodes, l'appareil analyse le rythme cardiaque de la victime, détermine s'il faut lui administrer une décharge ou non et donne des directives (sonores et visuelles) pour guider l'utilisateur tout au long du processus.

Lancée par la Fondation en 2015, l'application DEA-Québec recense actuellement près de 7 000 défibrillateurs à travers le Québec. En plus de localiser ces appareils, l'application fournit des informations essentielles sur la RCR et permet aussi d'enregistrer un nouveau DEA dans le registre de la Fondation. « En ce mois du cœur, la prévention doit devenir une priorité pour tous. Avec l'application DEA-Québec, notre Fondation s'engage auprès des québécois pour améliorer les soins de réanimation et à voir à répertorier et installer plus de DEA sur le territoire du Québec. Toutes les données prouvent que l'usage rapide d'un DEA permet d'accroitre les chances de survie », explique Dr François de Champlain, président et porte-parole scientifique de la Fondation.

Utiliser un DEA triple les chances de survie !

Les maladies cardiovasculaires touchent près de 2,4 millions d'adultes au Canada, se classant comme la deuxième cause de décès. Annuellement, elles entraînent environ 45 000 arrêts cardiorespiratoires (ACR) au pays, soit un toutes les 12 minutes, et affectent environ 10 000 personnes au Québec. L'utilisation rapide d'un DEA triple les chances de survie d'une victime, qui diminuent de 7 à 10 % par minute après un ACR. Télécharger l'application DEA-Québec sur son appareil mobile (Apple ou Android) permet de contribuer activement à la sauvegarde des vies.

Depuis 2009, la Fondation Jacques-de Champlain est engagée dans l'amélioration des soins de réanimation et la recherche cardiovasculaire au Québec, a récemment obtenu un financement significatif du Gouvernement du Québec. Ce soutien permettra le déploiement de 1 000 nouveaux DEA dans des lieux publics au cours des trois prochaines années, dont 100 ont déjà été installés dans la phase 1, renforçant le développement continu du répertoire.

À propos de la Fondation Jacques-de Champlain :

La Fondation Jacques-de Champlain est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'augmenter le taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés (DEA).

