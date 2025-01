MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation Jacques-de Champlain (FJDC) est fière de participer aux activités de sensibilisation du Mois du cœur 2025, qui marque cette année les 10 ans de son application DEA-Québec. Fidèle à sa mission d'augmenter le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque et de promouvoir l'accès public à la défibrillation, elle invite la population québécoise à prendre part à sa campagne annuelle « Fais battre des cœurs, télécharge l'appli DEA-Québec », du 1er au 28 février 2025. En téléchargeant l'application, chaque personne devient un acteur de la chaîne de survie préhospitalière, essentielle en cas d'arrêt cardiorespiratoire.

En donnant accès à une carte qui géolocalise précisément, photos à l'appui, les DEA enregistrés au registre provincial DEA-Québec (plus de 8 600 actuellement), l'application permet aux citoyens d'agir rapidement en cas d'arrêt cardiorespiratoire. En outre, elle permet également d'enregistrer un appareil qui ne figure pas encore au registre. Comme celui-ci est désormais relié aux données disponibles aux centrales d'appels d'urgence 911 de l'ensemble du Québec, ainsi qu'au centre de communication santé d'Urgences-santé qui dessert Montréal et Laval, les utilisateurs de l'application peuvent concrètement contribuer à sauver des vies.

« Depuis maintenant 10 ans, l'équipe de la Fondation Jacques-de Champlain continue de démocratiser l'accès des citoyens au registre DEA-Québec à travers l'application ainsi qu'en liant la position des DEA avec les centrales de communication santé. La prochaine étape primordiale pour changer les statistiques de survie de l'arrêt cardiaque au Québec est l'adoption d'une loi sur l'accès public à la défibrillation, à l'instar d'autres provinces et pays, qui rendra obligatoire non seulement la présence d'un DEA dans plusieurs lieux désignés, mais également son enregistrement dans le registre provincial afin de le rendre plus accessible comme équipement de sécurité essentiel. », explique le Dr François de Champlain, président du conseil d'administration de la Fondation et urgentologue au Centre universitaire de santé McGill.

L'application DEA-Québec : une ressource essentielle

Depuis son lancement en 2015, plus de 100 000 personnes ont téléchargé l'application. Depuis 10 ans, plus de 8 600 appareils ont été inscrits dans le registre provincial. On y retrouve les informations concernant l'emplacement et les disponibilités des DEA. Les dates d'expiration de certaines composantes telles que les batteries et les électrodes sont également enregistrées et tenues à jour dans le registre.

Des enjeux cruciaux pour rendre accessibles les DEA

La faible disponibilité des DEA au Québec, en comparaison avec d'autres provinces comme le Manitoba, rend le travail de sensibilisation de la population toujours nécessaire. Ainsi, la campagne annuelle du Mois du cœur 2025 se concentrera sur trois objectifs clés :

Promouvoir la nécessité d'avoir une loi pour assurer l'accès public à la défibrillation et souligner son rôle essentiel dans l'amélioration des chances de survie des Québécois-ses victimes d'un arrêt cardiorespiratoire.

Encourager le téléchargement de l'application DEA-Québec par le plus grand nombre de personnes.

Démystifier les DEA pour expliquer leur fonctionnement, l'importance de les utiliser et les situations où ils devraient être utilisés.

Des statistiques qui interpellent

Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de décès au Canada, avec un arrêt cardiaque survenant toutes les 12 minutes. Chaque année, 10 000 Québécois subissent un arrêt cardiaque à l'extérieur des hôpitaux. L'utilisation rapide d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) peut tripler les chances de survie, mais ces chances diminuent de 7 à 10 % chaque minute sans intervention.

En tant qu'organisme provincial, la Fondation Jacques-de Champlain s'engage à optimiser l'accès aux DEA et à sensibiliser la population québécoise pour sauver davantage de vies.

Un défibrillateur à portée de main pour sauver des vies

Un défibrillateur externe automatisé (DEA) peut faire la différence entre la vie et la mort. Facile à utiliser et sécuritaire, toute personne peut utiliser cet appareil pour réanimer une personne en arrêt cardiaque. Une formation n'est pas nécessaire pour utiliser le DEA. En branchant les électrodes, l'appareil analyse le rythme cardiaque de la victime, détermine s'il faut lui administrer une décharge ou non et donne des directives (sonores et visuelles) pour guider l'utilisateur tout au long du processus.

Pour l'édition 2025 de la campagne du Mois du cœur, la Fondation a obtenu l'appui de grands médias qui permettront d'assurer que le message soit entendu à travers le Québec, notamment avec les stations de Cogeco.

À propos de la Fondation Jacques-de Champlain :

La Fondation Jacques-de Champlain est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'augmenter le taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés (DEA). L'application DEA-Québec est gratuite et disponible sur l'App Store et Google Play.

