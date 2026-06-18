La Fondation IUCPQ rend possible une première canadienne dans la lutte contre le cancer du poumon

Grâce à un don majeur de 1,25 M$ de M. Maurice Grondin, l'IUCPQ devient le premier établissement hospitalier au Canada à offrir une technologie robotisée révolutionnaire pour le diagnostic précoce du cancer du poumon.

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Une contribution philanthropique majeure transforme aujourd'hui l'avenir des patients atteints de cancer du poumon. Grâce à un don déterminant de 1,25 millions de dollars de M. Maurice Grondin et au leadership de la Fondation IUCPQ, Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval devient le premier établissement au Canada à déployer cliniquement la plateforme robotisée pour l'endoscopie respiratoire interventionnelle en cancérologie pulmonaire MONARCH pour une utilisation en clinique. Cette technologie révolutionnaire innovante qui ouvre la voie à des diagnostics plus rapides, plus précis et à de meilleures chances de guérison.

Cette acquisition positionne non seulement Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval à l'avant-garde des soins tertiaires spécialisés au pays, mais confirme également le rôle de chef de file du Québec dans le développement et l'intégration des technologies médicales les plus avancées.

« Grâce à un don majeur de 1,25 million de dollars, M. Grondin a permis de concrétiser un projet ambitieux porté depuis plusieurs années par les équipes médicales et de recherche de l'établissement, offrant ainsi aux patients du Réseau universitaire intégré et services sociaux de l'Université Laval un accès à une technologie parmi les plus avancées au monde », souligne Francis Morin, directeur général de la Fondation IUCPQ.

Le cancer du poumon demeure la principale cause de décès par cancer au Canada. Dans la lutte contre cette maladie, chaque jour compte. Plus le diagnostic est établi rapidement, plus les possibilités d'intervenir tôt et d'améliorer les chances de guérison sont grandes.

« En appuyant la Fondation IUCPQ, j'ai voulu offrir à notre communauté la toute première technologie de bronchoscopie robotisée au Canada utilisé en contexte de soins. Donner à des milliers de patients la chance d'un diagnostic plus précoce et de meilleures chances de guérison, c'est le plus bel héritage que l'on puisse laisser », affirme Maurice Grondin philanthrope et président-fondateur de Gesco-Star Ltée.

La plateforme robotisée pour l'endoscopie respiratoire interventionnelle en cancérologie pulmonaire MONARCH permet aux médecins d'atteindre avec une précision exceptionnelle des lésions pulmonaires situées profondément dans les poumons, même lorsqu'elles sont difficiles d'accès. Cette précision accrue facilite l'obtention d'un diagnostic précoce et contribue à accélérer la prise en charge des patients.

« La Fondation IUCPQ et ses partenariats essentiels avec des grands donateurs comme monsieur M. Maurice Grondin permet à Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval d'améliorer la qualité des soins pour nos concitoyens et de se distinguer comme chef de file en pneumologie au Québec et ailleurs dans le monde » explique Daniel Vigneault, président-directeur général adjoint, Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval.

Des gains concrets pour les patients

Au-delà de l'innovation technologique, c'est l'expérience des patients qui se transforme. En confirmant la nature d'un nodule pulmonaire avant toute opération, le robot permet :

D'éviter des interventions chirurgicales évitables en sécurisant le diagnostic en amont.

en sécurisant le diagnostic en amont. D'intervenir plus tôt lorsqu'une chirurgie est nécessaire, ce qui accroît les taux de guérison.

lorsqu'une chirurgie est nécessaire, ce qui accroît les taux de guérison. De réduire les examens d'imagerie de suivi et, avec eux, l'anxiété vécue par les patients en attente de réponses.

Cette technologie représente une avancée importante pour les patients atteints d'un cancer du poumon. En permettant d'obtenir un diagnostic plus rapidement et avec une plus grande précision, elle contribue à réduire les délais d'attente, à limiter certains examens et interventions inutiles et à accélérer l'accès aux traitements et à la chirurgie thoracique. En favorisant une prise en charge plus précoce de la maladie, elle offre également de meilleures perspectives de guérison. Déjà intégrée à la pratique clinique à Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, la plateforme a permis la réalisation avec succès des interventions aux bénéfices de notre population.

Une innovation qui propulse le Québec sur la scène internationale

L'arrivée la plateforme robotisée pour l'endoscopie respiratoire interventionnelle en cancérologie pulmonaire MONARCH représente bien plus qu'une acquisition technologique.

Grâce à la Fondation, Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval a été le deuxième établissement au monde à l'extérieur des États-Unis à utiliser cette plateforme. Cette position privilégiée permettra à Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval de participer activement au développement des futures applications de cette technologie et à l'amélioration continue des pratiques cliniques en pneumologie interventionnelle.

Des travaux de recherche sont déjà en cours afin de mesurer l'impact concret de cette technologie sur la trajectoire des patients, notamment sur les délais d'accès aux traitements, le nombre d'examens requis et les taux de chirurgie évitée.

Au-delà de l'acquisition de cette technologie révolutionnaire, cette contribution a également créé un puissant effet levier en favorisant le développement de partenariats stratégiques, de projets de recherche novateurs et de nouvelles approches thérapeutiques qui bénéficieront aux patients du Québec et contribueront à faire rayonner l'expertise de Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval à l'échelle canadienne et internationale.

À propos de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

La Fondation IUCPQ recueille des fonds pour investir dans les soins prodigués aux patients en propulsant l'Institut vers la médecine de demain, maintenant. Depuis 2009, la Fondation a contribué pour plus de 53 millions de dollars en finançant l'achat d'équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche, de l'enseignement et de l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l'est du Québec, soit plus de 2,2 millions de personnes.

À propos de Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval prodigue des soins surspécialisés et ultraspécialisés en santé cardiovasculaire, respiratoire et métabolique, tout en étant chef de file en recherche et en transfert des connaissances dans ses domaines d'expertise. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 millions d'habitants, soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l'Université Laval, l'établissement compte sur la collaboration et le dévouement de plus de 3 000 intervenant(e)s pour offrir des soins et des services d'excellence aux clientèles hospitalisées et ambulatoires. Les médecins et les professionnel(le)s de la santé possèdent une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L'excellence de la recherche réalisée au centre de recherche est reconnue internationalement et contribue à faire avancer la science et la recherche de nouveaux traitements pour les maladies cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques. Nous avons aussi comme mission d'évaluer des technologies et des modes d'intervention en santé.

SOURCE Fondation IUCPQ

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]