La Fondation Institut de gériatrie de Montréal rend hommage à Janette Bertrand et annonce un montant record amassé de 500 000 $ lors du dixième anniversaire de la soirée annuelle Dégustation découvertes!

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est le 12 décembre dernier, lors du dixième anniversaire de la soirée annuelle Dégustation découvertes et en présence de plus de 300 personnes, que la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) a rendu hommage à Mme Janette Bertrand et annoncé un montant record amassé de 500 000 $ au profit de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).

Une grande dame du Québec à l'honneur

La soirée a permis aux invités et à de nombreuses personnalités, dont la ministre Marguerite Blais, Boucar Diouf, Charles Lafortune, Denis Bouchard, Mario St-Amand, Christian Bégin et Élise Guilbault, de rendre un vibrant hommage à l'une sinon la femme la plus influente du Québec : Janette Bertrand.

« Toute sa vie, sans relâche, Janette Bertrand a dénoncé les tabous. Dans sa mission d'éducation populaire, Janette a aidé la société à comprendre que les femmes ne sont pas des êtres inférieurs. Que la différence d'âge dans un couple n'est pas une tare. Que les parents doivent apprendre à écouter leurs enfants. Que l'homosexualité n'est pas une maladie. Que le sida ne s'attrape pas en serrant des mains. Et, enfin, que la vieillesse n'est pas un naufrage. À 94 ans, Janette Bertrand reste active, parce que le travail, c'est sa vie. », a témoigné Élise Guilbault.

Des fonds qui soutiennent le mieux vieillir de façon concrète

Lors de l'événement, M. Luc Maurice, président de la FIGM et du Groupe Maurice, a tenu à souligner l'importance de l'Institut pour notre société : « L'IUGM est sans contredit un agent d'influence de premier plan pour le mieux vieillir au Québec. Sa plus grande force réside toutefois dans son estime et sa connaissance profonde de sa clientèle. Toutes les actions que l'IUGM effectue avec tant de brio -- la recherche, l'innovation et les soins de qualité et personnalisés qu'il offre aux aînés -- n'en sont que résultantes. Les témoignages en ce sens sont d'ailleurs nombreux. Des soirées comme celle de ce soir sont importantes, car elles donnent à cet Institut des fonds supplémentaires considérables et multiplicateurs qui lui permettent d'accomplir encore mieux sa mission et, surtout, son rôle d'agent d'influence pour le mieux vieillir, tant à Montréal que partout ailleurs en province. »

M. Antonio Cioffi, président par intérim de Lowe's Canada et président d'honneur de la soirée, a renchéri : « Chez Lowe's Canada, nous croyons fermement à l'importance de nous impliquer pour faire de nos communautés des endroits où il fait bon vivre… et vieillir. Par son action concrète auprès des aînés et ses travaux de recherche en santé, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal apporte un soutien inestimable aux aînés d'aujourd'hui et offre aux aînés de demain l'espoir d'un avenir rempli de possibilités. »

Les fonds amassés seront destinés à des projets précis liés à la recherche ainsi qu'au maintien et à l'excellence des soins.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des personnes âgées.

