La Fondation Institut de gériatrie de Montréal lance la campagne Solidaires des aînés et appelle les Québécois de tous âges à poser un petit geste de bienveillance pour un Québec où il fait bon vieillir

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Institut de gériatrie de Montréal lance un appel à toutes les Québécoises et à tous les Québécois et les invite à s'engager dès maintenant en posant régulièrement un ou plusieurs gestes de bienveillance pour mieux prendre soin des aînés qui nous entourent. L'objectif de cette campagne vise à faire en sorte que le Québec devienne une nation mobilisée et où il fait bon vieillir. Par solidarité. Pour se faire du bien collectivement. Et aussi parce qu'avancer en âge, ça nous arrive à tous.

Nous savons que les réseaux familiaux s'étiolent et que les personnes âgées se retrouvent souvent seules. Le Québec arrive également en tête de liste de plusieurs indicateurs de solitude et d'isolement des aînés. Évidemment, la crise de la COVID-19 a amplifié tous ces facteurs de risque. Ainsi, passer régulièrement un coup de fil, s'offrir pour faire les courses, écouter un balado en duo et échanger par la suite ou livrer un repas à domicile sont tous des petits gestes, gratuits, qui peuvent briser l'isolement et faire une énorme différence dans la vie de nos aînés.

Pour que ce mouvement se concrétise et prenne l'ampleur nécessaire, la Fondation convie la population à s'y engager à travers le site www.solidairesdesaines.com et à partager régulièrement cet engagement sur les plateformes sociales.

Rappelons que ce printemps, pour contrer l'isolement des aînés, la FIGM avait lancé une campagne d'urgence et amassé plus de 170 000 $ grâce à la grande générosité des Québécois. Cette somme a permis, entre autres, aux résidents de l'IUGM d'avoir accès à des tablettes électroniques afin de maintenir le contact avec leur famille et d'embellir leur environnement, par le verdissement des terrasses et l'illumination des arbres entourant l'Institut.

Ce nouveau mouvement Solidaires des aînés croîtra pendant tout le mois de septembre, et au moins jusqu'au 1er octobre, Journée nationale des aînés. Le souhait de la FIGM : que ce mouvement de bienveillance se transforme en réelle valeur permanente.

Citations

« Collectivement, nous pouvons faire beaucoup mieux pour prendre soin des aînés, pour leur offrir la place qui leur revient en tant que bâtisseurs de notre société. Les aînés méritent plus de dignité, de reconnaissance et d'amour. Nous sommes des millions de Québécois à le penser. Aujourd'hui, il nous faut passer de la parole aux actes. » ̶ Shirley Théroux, porte-parole, Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

« À l'heure où les gouvernements et les institutions cherchent les moyens d'améliorer la qualité de vie des aînés, la FIGM invite la population à leur faire sentir qu'ils comptent vraiment. Le mieux vieillir est au cœur de la mission que s'est donnée la FIGM, mais seule, elle ne peut y arriver, compte tenu des besoins criants. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment que ce mouvement prenne de l'ampleur et que les Québécois se l'approprient. » ̶ Francine Senécal, directrice générale, Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

Pour vous joindre au mouvement et faire une réelle différence dans la vie de nos aînés, engagez-vous via le https://www.solidairesdesaines.com/

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand de la francophonie spécialisé sur le vieillissement, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des aînés. Site Internet : figm.ca Facebook : @FIUGM

SOURCE Fondation Institut de gériatrie de Montréal

Renseignements: Martine Robert, 514 212-7812, [email protected]

Liens connexes

https://www.figm.ca/