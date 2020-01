La Fondation INCA invite les Canadiens à faire don de leur téléphone intelligent après les Fêtes

QUEBEC, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Chaque année, des milliers de Canadiens reçoivent un nouveau téléphone intelligent pendant la période des Fêtes et leurs appareils usagés finissent par accumuler de la poussière dans les tiroirs ou sur les tablettes pendant des mois ou des années à venir, même s'ils sont encore très récents. En ce début d'année, la Fondation INCA demande aux Canadiens de changer le destin de leurs appareils usagés et d'en faire don à des personnes ayant une perte de vision par l'entremise de son programme Rendre l'appareil.

Dans le cadre de ce programme, les téléphones modernes usagés sont remis à neuf et équipés d'applications accessibles. Ils sont ensuite remis en main propre aux Canadiens aveugles qui reçoivent une formation pour apprendre à les utiliser en toute confiance.

« Bien des gens ne réalisent pas les importantes répercussions qu'un téléphone intelligent peut avoir sur la vie d'une personne aveugle », explique Mme Angela Bonfanti, vice-présidente, Fondation INCA.

Elle souligne également que les nouvelles applications accessibles pour téléphones intelligents permettent aux utilisateurs aveugles ou ayant une vision partielle de faire toutes sortes de choses qui pouvaient leur sembler impossible auparavant, qu'il s'agisse de se déplacer en toute sécurité à l'aide d'un GPS, de faire ses courses seuls ou de prendre la bonne dose de médicaments.

Même si le téléphone intelligent peut changer la vie des Canadiens aveugles, de nombreuses personnes ayant une perte de vision n'en possèdent pas, du moins pas un doté de fonctions assez évoluées pour faciliter leur vie quotidienne. Selon un récent sondage mené par des chercheurs de la Fondation INCA, seulement 27 % des clients de l'organisme possèdent un téléphone intelligent.

« C'est la période la plus importante de l'année pour le programme Rendre l'appareil. Les gens jettent tellement de téléphones intelligents et de tablettes ou les oublient dans des tiroirs après avoir reçu de nouveaux téléphones comme cadeaux de Noël », affirme Mme Bonfanti. « Plutôt que de jeter leurs téléphones usagés, nous demandons aux Canadiens d'en faire don à des gens qui pourraient vraiment les utiliser, des gens dont la vie pourrait être transformée. »

Pour faire don d'un téléphone, faire une contribution financière ou pour en savoir plus, visiter rendrelappareil.ca.

À propos de la Fondation INCA

Fondée en 1918, la Fondation INCA est un organisme sans but lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire que d'être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Nous fournissons des programmes innovateurs et des initiatives de défense des droits qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en éliminant les barrières pour favoriser l'inclusion. Notre action est alimentée par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus ou pour participer à cette campagne, visitez le site inca.ca.

