Un guide complet fournit aux étudiants potentiels des outils pour déterminer le bon programme de maîtrise qui répond à leurs aspirations professionnelles et aux besoins des employeurs.

SINGAPOUR, 31 juillet 2024 /CNW/ - La Fondation Hinrich (http://www.hinrichfoundation.com) a publié un guide unique en son genre pour aider les étudiants potentiels à trouver le bon programme de maîtrise pour faire progresser leur carrière dans le commerce mondial.

Le Hinrich Foundation Guide to Master's in International Business and Trade (Hinrich Foundation Guide) s'appuie sur les observations d'un groupe consultatif de professionnels du commerce et d'universitaires chevronnés. Il offre :

Aperçu des avantages d'une maîtrise et d'une carrière dans le commerce mondial

Critères pour les programmes de qualité, y compris le contenu et les attributs des programmes commerciaux

Questions clés à poser aux étudiants pour trouver le programme qui leur convient

Profils de 20 programmes de maîtrise exemplaires

Carrières dans le commerce mondial

Ressources spécialisées pour les étudiants, les éducateurs et les professionnels

Le Guide de la Fondation Hinrich est disponible gratuitement en ligne et en format PDF. Regardez la vidéo ici.

Fondements universitaires et perfectionnement des compétences pratiques

Le Hinrich Foundation Guide met l'accent sur l'importance des connaissances universitaires et du perfectionnement des compétences pratiques.

Le contenu de base à enseigner doit comprendre des domaines transfrontaliers couvrant le commerce, la politique commerciale, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le financement commercial et la comptabilité, le leadership, les compétences générales et les compétences futures. La valeur des programmes dotés de solides liens avec l'industrie, de professeurs praticiens et de solides services de carrière a également été soulignée.

Les meilleurs programmes de maîtrise sont présentés comme des exemples de pratiques exemplaires

Le Hinrich Foundation Guide présente 20 programmes qui servent de points de référence pour déterminer ce que les étudiants devraient rechercher dans un programme de qualité.

Les programmes inclus vont des programmes de maîtrise en administration des affaires offerts par la CEIBS, l'INSEAD, l'Université de Harvard et l'Université de gestion de Singapour aux programmes de maîtrise spécialisés de l'Institut international de Genève, de la Thunderbird School of Global Management, de l'Université de Montréal et de l'Université d'Auckland.

« Le Hinrich Foundation Guide fournit un cadre pour sélectionner les programmes qui préparent le mieux les étudiants à des rôles de leadership dans le commerce mondial, a déclaré Alex Boome, directeur du programme d'éducation de la Hinrich Foundation.

« Cela permet aux étudiants d'évaluer et de comparer les programmes en fonction de critères éclairés appuyés par les employeurs, a déclaré M. Boome. « En fin de compte, il vise à aider les étudiants potentiels à trouver un programme de qualité qui leur convient. »

À propos de la Fondation Hinrich

La Fondation Hinrich est une organisation philanthropique basée en Asie qui s'efforce de faire progresser le commerce mondial mutuellement bénéfique et durable. Il soutient des programmes de recherche et d'éducation originaux qui favorisent la compréhension et le leadership en matière de commerce mondial.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=4V1bMX0r8SM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466018/Logo.jpg

