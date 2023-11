LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - En l'honneur de son 75ème anniversaire, Groupe AGF, chef de file en acier d'armature et post-tension, est fier d'annoncer que la Fondation Groupe AGF fait un don de 75 000$ à un organisme par province où l'entreprise est présente au Canada.

Cette initiative, menée par les employés d'AGF, reflète l'engagement de l'entreprise dans les communautés depuis bientôt 12 ans. Grâce à une réflexion commune menée dans chacune de ses unités d'affaires, ce sont les employés qui ont largement contribué à proposer des domaines d'actions et des causes auxquelles redonner ce magnifique montant.

Voici les différents organismes et objectifs choisis dans chacune des provinces où nous opérons :

Access Youth - Colombie-Britannique : Pour entretenir les bus qui sillonnent les villes à la rencontre des jeunes et continuer d'offrir des fournitures, des soins physiques et psychologiques.



FACE (Family of Alberta for Conductive Education) - Alberta : Pour rénover leurs locaux mais aussi former plusieurs personnes en soutien des enfants et organiser le camp d'été 2024.



Hamilton Health Sciences Foundation - Ontario : Pour financer une nouvelle unité de soins intensifs néonatals (USIN) complète.



La Fondation Laurent Duvernay-Tardif - Programme "La 6ème période" - Québec : Pour développer le programme de la 6ème période à travers tout le Québec. Actuellement, 28 écoles et 1 500 élèves participent à ce projet.



Feed Nova Scotia - Nouvelle-Écosse : Pour pouvoir offrir des milliers de repas à la communauté grâce à la redistribution de denrées dans toute la Nouvelle-Écosse.



La Fondation des petits déjeuners de la péninsule acadienne - Nouveau Brunswick : Pour aider la fondation à compléter son objectif de constituer un fonds permanent d'un million de dollars pour nourrir les enfants de la péninsule acadienne.

En soutenant ces organisations exemplaires, Groupe AGF réaffirme son engagement social et aspire à être un catalyseur positif pour le changement dans les communautés dans lesquelles elle a le privilège d'œuvrer.

À propos de Groupe AGF inc. et de la Fondation Groupe AGF

Le Groupe AGF Inc., une entreprise familiale québécoise créée en 1948, est un chef de file dans le domaine de l'acier d'armature et des solutions de post-tension. La Fondation Groupe AGF, créée en 2012, vise à redonner dans les communautés où Groupe AGF est présent au Canada, créer des liens parmi les employés et partenaires du Groupe et à contribuer à développer la culture philanthropique. Depuis 2012, 4 millions de dollars ont été redistribués à des œuvres caritatives au pays.

