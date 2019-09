La Fondation Espace pour la vie annonce la nomination de Stéphanie Barker au poste de directrice générale

« Depuis de nombreuses années, la Fondation accroît son aide et son soutien financier aux projets menés par les quatre grandes institutions muséales que sont le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, leur permettant ainsi de concrétiser leur mission de rapprocher l'humain de la nature. Nous sommes confiants que l'expertise de Mme Barker en philanthropie, ainsi que sa passion pour la vulgarisation scientifique, nous aideront à dynamiser plus encore nos efforts de financement d'Espace pour la vie », de déclarer M e Meunier.

Mme Barker détient une M. Sc. de la communication de l'Université de Montréal ainsi qu'un B.A. Sciences, technologie et société de l'UQAM. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience en gestion d'initiatives complexes mobilisant plusieurs partenaires et parties prenantes pour des causes qui lui tiennent à cœur.

Le conseil d'administration de la Fondation Espace pour la vie tient aussi à remercier chaleureusement Mme Johanne McDonald pour le travail exceptionnel qu'elle a accompli, ces cinq dernières années, à ce poste hautement stratégique et lui souhaite le meilleur succès dans cette nouvelle étape de sa prestigieuse carrière.

À PROPOS D'ESPACE POUR LA VIE

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre. http://espacepourlavie.ca/

À PROPOS DE LA FONDATION ESPACE POUR LA VIE

La Fondation contribue financièrement au développement d'Espace pour la vie, ainsi qu'aux missions scientifiques, éducatives, culturelles et sociales de ses quatre institutions. https://fondationespacepourlavie.ca/

SOURCE Fondation Espace pour la vie

Renseignements: Daniel Perreault, Président, comité de gouvernance et de mise-en-candidature, Fondation Espace pour la vie, T : 514-872-6956, jmcdonald@fondationespacepourlavie.ca; Pamela Daoust, Chargée de communication, Espace pour la vie, T : 514-868-3053, C : 514-250-7753, pamela.daoust@ville.montreal.qc.ca