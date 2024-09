LA FONDATION ÉMERGENCE REMET LE PRIX JANETTE-BERTRAND AU MUSÉE DE LA CIVILISATION POUR L'EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE

QUÉBEC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de son Gala Émergence, qui marque la 22e édition de sa remise de prix traditionnelle, sous le thème « Tapis Rouge Émergence : Célébrons l'engagement et les diversités », la Fondation Émergence remettra, le 17 octobre prochain, le Prix Janette-Bertrand au Musée de la Civilisation pour l'exposition Unique en son genre. La Fondation reconnaît ainsi la capacité qu'a eue le Musée à réunir de nombreux partenaires communautaires et scientifiques dans ce projet, de même que la grande qualité artistique et l'audace de cette exposition… unique en son genre ! Le Musée de la Civilisation est fier et touché de cette reconnaissance et félicite également les autres lauréats annoncés aujourd'hui par la Fondation.

« Le Musée de la civilisation est un musée de société qui place toujours l'humain au centre de ses préoccupations. S'inscrivant dans le mouvement international qui vise à garantir une plus grande inclusion dans les musées, cette exposition constitue une première à l'échelle du Québec et du Canada. Le Musée a fait preuve de courage en proposant ce thème sensible, qu'il a su aborder avec précaution et pédagogie, dans une sincère volonté de favoriser l'ouverture et la bienveillance. Nous remercions la Fondation Émergence pour cette reconnaissance, qui nous donne le sentiment d'avoir fait œuvre utile. » Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

À propos d'Unique en son genre

S'intéressant à toutes les questions ayant un impact sur le vivre-ensemble, le Musée de la civilisation, musée de société, propose un dialogue social, ouvert et bienveillant avec Unique en son genre. Conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par le Groupe Banque TD avec la collaboration d'Ubisoft du 18 mai 2023 au 14 avril 2024 au Musée de la civilisation, cette exposition permet d'explorer l'immense diversité des expériences liées aux genres et met en lumière comment ces dernières se sont transformées dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs. À travers le prisme de la biologie, de l'anthropologie et de l'histoire, portés par toute une série d'objets, de témoignages et d'installations artistiques, les contenus qu'on y explore nous ramènent à la dimension humaine et reflètent mille et un visages, à voir et à reconnaître.

À propos de la Fondation Émergence

La Fondation Émergence œuvre contre l'homophobie et la transphobie à travers différents programmes de sensibilisation comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai et dont elle est l'initiatrice ; ProAllié, pour l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans les milieux de travail ; Pour que vieillir soit gai, pour les droits des personnes aînées LGBTQ+ ; Famille choisie, qui vise à conscientiser aux réalités des personnes proches aidantes LGBTQ+ ; et En finir avec les thérapies de conversion, qui vise à sensibiliser et informer afin de prévenir, déceler et intervenir contre les pratiques de thérapie de conversion.

