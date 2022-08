La Fondation Émergence pour un Montréal fier - L'organisme demandera à l'ONU de proclamer le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

MONTRÉAL, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - L'année 2022 marque la 15ème édition de Fierté Montréal, le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la francophonie.

« C'est avec énormément de fierté que nous célébrons chaque annéela diversité en participant aux festivités de la fierté qui se déroulent à Montréal. Notre ville est diverse, inclusive et ouverte, mais il reste du chemin à faire pour construire des espaces sécuritaires pour toustes. », explique Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

« Fierté Montréal est une occasion unique de mettre en lumière l'histoire des communautés LGBTQ+ à travers les ans, ses succès, les actions menées, mais aussi celles qu'il reste à poser pour continuer de bâtir un avenir inclusif. La Fondation Émergence a comme mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser le grand public aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle ainsi que la pluralité des identités En tant qu'organisme participant, Fierté Montréal représente pour nous une opportunité d'échanger avec les gens, de partager notre mission et, ultimement, de continuer de travailler à l'avancement des droits humains, au Québec et ailleurs. »

Parce qu'il reste encore beaucoup à accomplir

Malgré de grandes avancées des luttes dans les dernières décennies, il reste beaucoup de travail à accomplir. Nous sommes loin d'atteindre l'égalité juridique et sociale pour nos communautés à travers le monde. Aujourd'hui encore :

67 pays criminalisent les relations entre personnes de même sexe;

Ces relations sont passibles de la peine de mort dans 11 pays;

50 pays criminalisent la transidentité sous différentes lois;

9 pays criminalisent l'expression de genre;

Plusieurs juridictions continuent de proposer des projets de loi anti-LGBTQ. Aux États-Unis uniquement, c'est plus de 250 projets de loi anti-LGBTQ déposés en 2022 à ce jour, la plupart visant les personnes transgenres.

Et ce n'est malheureusement pas tout.

Poser un geste concret

La fondation Émergence a lancé cette année une pétition, afin que l'ONU et ses États membres reconnaissent officiellement le 17 mai comme Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie en adoptant une résolution. Pourquoi le 17 mai ? Le 17 mai 1990 est une date symbolique : c'est la journée à laquelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Puis, la Fondation Émergence créa la première journée contre l'homophobie le 17 mai 2003, ici, à Montréal.

« Cette année, nous invitons les gens à poser un geste concret pour se rallier à notre cause lors des festivités. Nous serons sur place avec les outils nécessaires pour permettre aux personnes qui le désirent de se joindre à nous et de signer la pétition», continue Laurent Breault.

La Fondation Émergence sera de la partie lors de la Journée communautaire, le 6 août prochain, où elle installera un kiosque en plein cœur du village, et lors du défilé de la Fierté, le 7 aout prochain.

À propos de la Fondation

La Fondation Émergence est un organisme à but non-lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie à travers différentes actions, notamment avec la mise sur pied de programmes éducationnels. Elle a pour mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle ainsi que la pluralité des identités et des expressions de genre. Cela inclut, mais ne se limite pas, aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans (binaire et non-binaire), queer, intersexes, bispirituelles (2s), asexuelles et à l'ensemble des réalités non binaires.

SOURCE Fondation Emergence

Renseignements: Amelia Benattia, T: 514-294-2806, Email: [email protected]