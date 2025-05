La Fondation Émergence lance L'Effet Allié : une campagne qui donne une voix aux allié•e•s de la communauté

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Face à la montée inquiétante de la violence et des discours haineux envers les personnes LGBTQ+, au Québec comme ailleurs dans le monde, la Fondation Émergence lance L'Effet Allié, une campagne forte et nécessaire pour rappeler que la majorité des gens soutient toujours les droits fondamentaux de chacun•e, et qu'il est temps pour les allié•e•s de se faire entendre.

Dans un contexte où une petite minorité de voix haineuses occupe une grande partie du discours, l'Effet Allié a été mis sur pied pour offrir aux allié•e•s une opportunité de réaffirmer leur soutien envers la communauté et leur engagement envers l'égalité et les droits humains fondamentaux.

Au cœur de la campagne, un symbole fort : un soleil et un nuage de pluie, illustrant que sans pluie ni soleil, il ne peut y avoir d'arc-en-ciel. Ce visuel simple et porteur devient un signe de ralliement pour tous ceux et celles qui refusent le silence.

Depuis son lancement, L'Effet Allié suscite un engouement remarquable. De nombreuses personnalités publiques ont levé la main pour exprimer leur engagement et partager les raisons pour lesquelles elles se considèrent comme allié•e•s. Ensemble, elles envoient un message fort : les allié•e•s sont partout, et ils sont là pour rester. Parmi elles, on retrouve notamment Caroline Dhavernas, Claude Legault, Guylaine Tremblay, Pierre Brassard, Anne Dorval et Ariane Moffatt.

Pour porter ce message avec émotion et puissance, Ariane Moffatt signe d'ailleurs « Amour Pluriel », un refrain rassembleur qui fait office d'hymne à l'alliance, à la diversité et à l'amour sous toutes ses formes.

L'Effet Allié est une invitation lancée à toutes et à tous : influenceur•euses, entreprises, parents, voisin•es, enseignant•es, citoyen•nes. Chaque geste compte -- qu'il s'agisse d'une vidéo, d'une photo ou d'un mot d'appui. Surtout, la Fondation Émergence convie la population à participer à la grande marche citoyenne du 17 mai, organisée à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le départ sera donné à 14 h, à la Place des Festivals.

Plus d'informations sont disponibles sur le site Web de la campagne : effetallie.ca

La chanson Amour Pluriel est disponible dès maintenant sur YouTube : https://youtu.be/JGUf0XYXyyQ

SOURCE Havas Creative

